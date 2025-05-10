A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor
A101 market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında hobi için kaçırılmayacak fırsatların yanı sıra mutfak ve yatak odalarına dair ürünler yer alıyor. Ev dekorasyonuna yönelik ise tavan ve duvar boyaları, fırça/rulo çeşitleri, silikon tabancası, tornavida seti, yapıştırıcılar raflarda yerini alacak. İşte, 15 Mayıs A101 aktüel ürünler...
Bu hafta A101'de yine birbirinden indirimli ürünler raflara çıkıyor. Mutfaktan yatak odasına, dekorasyondan hobiye her çeşit ürün alıcısını bekleyecek. 15 Mayıs'ta A101'de; kanatlı kurutmalık 525 TL, 3 kapaklı çok amaçlı dolap 2.999 TL, katlanır piknik masası 449 TL, 7 parça saklama kabı 199 TL, tuşlu piyano 9.999 TL, bateri seti 7.499 TL'ye satışta olacak. A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?