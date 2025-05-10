A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor

Bu hafta A101'de yine birbirinden indirimli ürünler raflara çıkıyor. Mutfaktan yatak odasına, dekorasyondan hobiye her çeşit ürün alıcısını bekleyecek. 15 Mayıs'ta A101'de; kanatlı kurutmalık 525 TL, 3 kapaklı çok amaçlı dolap 2.999 TL, katlanır piknik masası 449 TL, 7 parça saklama kabı 199 TL, tuşlu piyano 9.999 TL, bateri seti 7.499 TL'ye satışta olacak. A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?