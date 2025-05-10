A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor

A101 market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında hobi için kaçırılmayacak fırsatların yanı sıra mutfak ve yatak odalarına dair ürünler yer alıyor. Ev dekorasyonuna yönelik ise tavan ve duvar boyaları, fırça/rulo çeşitleri, silikon tabancası, tornavida seti, yapıştırıcılar raflarda yerini alacak. İşte, 15 Mayıs A101 aktüel ürünler...

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 1

Bu hafta A101'de yine birbirinden indirimli ürünler raflara çıkıyor. Mutfaktan yatak odasına, dekorasyondan hobiye her çeşit ürün alıcısını bekleyecek. 15 Mayıs'ta A101'de; kanatlı kurutmalık 525 TL, 3 kapaklı çok amaçlı dolap 2.999 TL, katlanır piknik masası 449 TL, 7 parça saklama kabı 199 TL, tuşlu piyano 9.999 TL, bateri seti 7.499 TL'ye satışta olacak. A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

TÜRKİYE HABERLERİ

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 2

15 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 g: 179,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g: 189 TL
Laktozsuz Kefir 1 L: 69,50 TL
Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg: 149 TL
Süzme Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg: 169 TL
Dondurulmuş Piliç Döner 1 Kg: 249 TL
Dondurulmuş Dana Steak Burger Köfte 4x100 g: 229 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 3

Taco Aromalı Cips 150 g: 39,50 TL
Ketçap Aromalı Cips 180 g: 39,50 TL
3'ü 1 Arada 20'li Kırmızı Kupa: 99,50 TL
Tuzlu Fıstık 1 Kg: 125 TL
İşlenmiş Yer Fıstığı 250 g: 55 TL
Enerji İçeceği 355 ml: 57,50 TL
Limonata 5 L: 69,50 TL
Buzlu Çay 2,5 L (Şeftali/Limon/Mango-Ananas/Karpuz-Çilek): 39,50 TL
Acılı Şalgam Suyu 3 L: 55 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 4

Çikolatalı Gofret Tart Bisküvi 108 g: 25 TL
O'lala Waffle Kek Çikolatalı Muzlu 70 g: 22 TL
Damak Nostalji Antep Fıstıklı Çikolata 70 g: 49 TL
Damak Lokum Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 60 g: 49 TL
Damak İnci Nostalji Antep Fıstıklı Çikolata 70 g: 49 TL
Damak İlk Hasat Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 80 g: 49 TL
Polonya Şekeri: 7 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 5

55" 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Led TV: 25.999 TL
32" 82 Ekran HD Ready Frameless Android 13 Smart Led TV: 5.999 TL
65" 165 Ekran QLED Google TV: 22.999 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 1.799 TL
Bluetooth Kulaklık: 399 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 6

Buzdolabı: 18.999 TL
Beyaz Cam Ankastre Set (Fırın+Ocak+Davlumbaz): 7.999 TL
Çamaşır Makinesi: 8.999 TL
3 Musluklu Su Sebili: 5.499 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 7

Cam Elektrikli Cezve: 439 TL
Çay Makinesi: 849 TL
Filtre Kahve Makinesi: 1.999 TL
Buharlı Temizleyici: 999 TL
Şarjlı Çırpıcı: 179 TL
Su Isıtıcı: 399 TL
Dikey Süpürge: 1.799 TL
Cyclone Süpürge: 4.499 TL
Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici: 299 TL
Şarjlı Erkek Bakım Seti: 749 TL
Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 899 TL
Kulak Burun Tüyü Alma Makinesi: 129 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 8

Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti: 599 TL
Lisanslı Tek Kişilik Pike: 349 TL
Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti: 349 TL
Lisanslı Yastık Kılıfı: 149 TL
Lisanslı 10000 MAh Powerbank: 399 TL
Lisanslı Dijital Baskül: 399 TL
Lisanslı USB Bellek 64 GB: 299 TL
Lisanslı Kablosuz Mouse: 199 TL
Lisanslı Bluetooth Hoparlör: 599 TL
Lisanslı Masaj Aleti: 699 TL
Lisanslı TWS Kulaklık: 499 TL
Lisanslı Telefon Tutucu: 139 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 9

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 5.699 TL
Akülü Araba: 7.299 TL
88 Tuşlu Piyano: 9.999 TL
Tabureli Dijital Bateri Seti: 7.499 TL
Çantalı Keman: 2.499 TL
Oyuncak Küçük Tabanca: 199 TL
Oyuncak Şehir İnşaat Araçları: 199 TL
Oyuncak Arabalar (Çeşitli): 379 TL
Oyuncak Sevimli Bloklar: 299 TL
ÇÇocuk Duvar Saati: 249 TL
Digital Kol Saati: 799 TL
Oyuncak Fileli Büyük Pota: 139 TL
Eğitici Oyuncak 25 Parça Vakumlu: 119 TL
Oyuncak Tamir Seti: 349 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 10

Döküm Tava: 349 TL
Döküm Kare/Krep/Pancake Tava: 349 TL
Bambu Kapaklı Boroksilkat Demlik: 279 TL
Helen Kupa: 35 TL
Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL
Su Bardağı 3'lü: 79,50 TL
Silikon Saplı Ahşap Gereçler: 27,50 TL
Kavanoz: 149 TL
18 Parça Bardak Seti: 299 TL
Salata Kasesi: 119 TL
Kase 6'lı: 99,50 TL
Saklama Kabı Seti 7 Parça: 199 TL
Saklama Kabı: 69,50 TL
Kesim Panosu: 79,50 TL
Dondurmalık: 49,50 TL
Termos Bardak: 449 TL
Silikon Muffin Kalıbı: 45 TL
Kare/Yuvarlak Tabaklar: 25 TL
Kare Kase: 14,50 TL
Katlanır Piknik Masası: 449 TL
Piknik Sepeti: 225 TL
Pompali Termos: 325 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 11

Kanatlı Kurutmalık: 525 TL
Ütü Masası: 999 TL
Erkek/Bayan Sneaker Ayakkabı: 379 TL
Kadın/Erkek Tek Bantlı Terlik: 149 TL
3 Çekmeceli/Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.999 TL
Katlanır Çamaşır Sepeti: 199 TL
4 Katlı Sepet Düzenleyici: 249 TL
Metal Dolap İçi Raf Düzenleyici: 69,50 TL

A101 aktüel 15 Mayıs: A101 market aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e; Su sebili, buharlı temizleyici, nevresim seti, akülü araba, piyano geliyor - 12
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