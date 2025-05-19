A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı

Aktüel ürünleri takip eden alıcılar için A101 22 Mayıs kataloğunu yayımladı. Bu hafta A101'de çocuklar, anneler, babalar ve minik dostlarımıza yönelik ala gelebilecek her ürün yerini alacak. A101'de; 9 kg Sek yoğurt 295 TL, Çaykur Tiryaki Çay 899 TL, Dondurulmuş Levent Börek 150 TL, Dondurulmuş Piliç Pirzola 139 TL'ye satılacak.