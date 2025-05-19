A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı

A101 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürün uygun fiyata yer alıyor. Gıdadan dekorasyona, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya envai çeşit ürün raflarda alıcısını bekliyor olacak. 22 Mayıs 101 marketlerde bu hafta; Lfta Tiny House 476.000 TL, Hi Level Smart TV 5.499 TL, darbeli matkap 849 TL, Elektrikli Moped 29.990 TL'ye satışa çıkıyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 1

Aktüel ürünleri takip eden alıcılar için A101 22 Mayıs kataloğunu yayımladı. Bu hafta A101'de çocuklar, anneler, babalar ve minik dostlarımıza yönelik ala gelebilecek her ürün yerini alacak. A101'de; 9 kg Sek yoğurt 295 TL, Çaykur Tiryaki Çay 899 TL, Dondurulmuş Levent Börek 150 TL, Dondurulmuş Piliç Pirzola 139 TL'ye satılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MAYIS

9 KG Sek az Yağlı Yoğurt 295 TL

5 KG Çaykur Tiryaki Çay 899 TL

950 G Litalif Yulaf Ezmesi 89 TL

Tarabya Yarım Yağlı Dilim Tost Peyniri 239 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 3

Levent Börek Dondurulmuş Börek 150 TL

Dondurulmuş Nar Ekşili Lahmacun 159,50 tL

Freedo Dolce 45 TL

Arbella Makarna 19,75 TL

500 G Eker Sütlaç 49,50 TL

700 G Öncü Karışık Salça 89,50 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 4

İlk Yardım Kiti 30'lu 55 TL

1 L Akmina Maden Suyu 30 TL

6'lı Beypazarı Sade Maden Suyu 42 TL

Dimes Cool İçecek 45 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 5

Damak Baklavalı Çikolata 59 TL

Nestle Bar Çikolata Pirinç Patlaklı 69,50 TL

Beyoğlu Dubaco Kadayıflı Fıstıklı Dubai Çikolatası 129 TL

Karam Bitter Mini Çikolata 25 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 6

Togo Gofret 4 TL

Ülker Stars XL Cookie Çikolata Çeşitleri 20 TL

Haribo Berries Yumuşak Şeker 17,50 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi ve Grissini 29,50 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 7

6500 Flat Tiny House 475.000 TL

4.00 Çekme Karavan 299.000 TL

Webesten Taşınabilir Portatif Klima 26.999 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 8

Samsung Smart Led TV 20.999 TL

FOBEM Whale TV 11.999 TL

ONVO Frameless Google TV 9.299 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 9

Vidalama Seti 949 TL

Slim Organizer 169 TL

Darbeli Matkap 849 TL

Silikon Tabancası 199 TL

Katlanabilir Şarjlı Vidalama 459 TL

Avuç Taşlama 849 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 10

Volta E1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 11

Oyuncak Hayvanlı Taşıyıcı Araç 139 TL

Oyuncak Beton Mikseri 379 TL

Oyuncak Dikey Süpürge 119 TL

Oyuncak Kum ve Su Oyunu 499 TL

Kontrollü Bisiklet Pony 999 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 12

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 13

Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL

Çubuk El Blender 499 TLArzum Tost Makinesi 2.199 TL

Fakir Köz Türk Kahvesi Makinesi 999 TL

2'li Yastık Kılıfi 65 TL

Sofra Bezi 59,50 TL

Kilim 249 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 14

3 Raflı Bebek ve Çocuk Odası Kitaplığı 699 TL

6 Çekmeceli Saklama Dolabı 1.499 TL

Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL

6'lı Su Bardağı 139 TL

Katlanır Lavabo Süzgeci 89 TL

4'lü Figürlü Saklama Kabı 49,50 TL

A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı - 15

Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL

Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 799 TL

Su Çeşmesi 999 TL

Evcil Hayvan Elektrikli Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 3.299 TL

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