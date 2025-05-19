A101 aktüel 22 Mayıs: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; ilk yardım kiti, Tiny House, portatif klima, çapa motoru, mutfak rafı yer aldı
A101 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürün uygun fiyata yer alıyor. Gıdadan dekorasyona, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya envai çeşit ürün raflarda alıcısını bekliyor olacak. 22 Mayıs 101 marketlerde bu hafta; Lfta Tiny House 476.000 TL, Hi Level Smart TV 5.499 TL, darbeli matkap 849 TL, Elektrikli Moped 29.990 TL'ye satışa çıkıyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu...
Aktüel ürünleri takip eden alıcılar için A101 22 Mayıs kataloğunu yayımladı. Bu hafta A101'de çocuklar, anneler, babalar ve minik dostlarımıza yönelik ala gelebilecek her ürün yerini alacak. A101'de; 9 kg Sek yoğurt 295 TL, Çaykur Tiryaki Çay 899 TL, Dondurulmuş Levent Börek 150 TL, Dondurulmuş Piliç Pirzola 139 TL'ye satılacak.