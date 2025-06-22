A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor

A101 marketlere ''Aldın Aldın'' ürünleri kapsamında her evin ihtiyacını karşılayacak fırsatlar geliyor. Mübarek aşure gününe özel aşurelik malzemeler de uygun fiyata A101 raflarında yerini alacak. 26 Haziran Perşembe günü; Kore göz maskesi 59,50 TL, aşurelik buğday 24 TL, glutensiz karabuğday patlağı 37,50 TL, Lenovo Ideapad 8.999 TL, Samsung 50'' 4K UHD Smart Led TV 20.999 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 10.499 TL, otel ipi kettle 749 TL, EV1 elektrikli araç 229.990 TL, katlanır taşıma arabası 1.799 TL, alüminyum bisiklet 7.499 TL'ye satışa çıkıyor. İşte, A101 26 Haziran aktüel kataloğu...

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 1

Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Aklınıza gelebilecek her kategoride ürün uygun fiyata alıcısını bekleyecek. Aşure gününün de idrak edileceği 5 Temmuz öncesinde A101, aşurelik malzemelerin tamamını satışa çıkarıyor. A101 marketlerde her hafta; kozmetik, hijyen, gıda, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, beyaz eşya kategorilerinde sayısız ürün yerini alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 2

A101 26 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Lay's Cips Çeşitleri 49,50 TL
Çerezya Kaju 135 TL
Tchibo Türk Kahvesi 55 TL
Juss Tea Aromalı Buzlu Çay 49,50 TL
Monster Enerji İçeceği 45 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 3

Orkid Hijyenik Ped 49,50 TL
İpek Şampuan 69,50 TL
Flormar Lip Gloss Ekstra Parlak 85 TL
Kore Göz Maskesi 59,50 TL
Ace Çamaşır Suyu 135 TL
Perforelli Kağıt Havlu 59,50 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 4

Haşlanmış Fasulye ve Nohut 35 TL
Aşurelik Buğday 24 TL
Kırık Ceviz 150 TL
Kuru İncir 110 TL
Aşurelik Meyve Karışımı 55 TL
Kuru Üzüm 99,50 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 5

Labneli Sandviç Kraker 35 TL
Çubuk Kraker 5,50 TL
Turtacık Portakallı Jöleli Bisküvi 39,50 TL
Tatkrak Kraker 9,50 TL
Kurabiye Sütlü Çikolata Kaplı 25 TL
Karabuğday Patlağı 37,50 TL
Mentos Şeker 65 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 6

Onvo 65'' Frameless UHD QLED Google TV 22.999 TL
Samsung 50'' 4K UHD Smart LED TV 20.999 TL
Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL
Güneş Enerjili Kablosuz Kulaklık 899 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 7

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL
Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 5.999 TL
No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 8

Dondurma Makinesi 1.499 TL
Otel Tipi Kettle 749 tL
5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.399 TL
Elktrikli Çay Makinesi 1.099 TL
Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL
Saç Kesme Makinesi 499 TL
Buharlı Temizleyici 3.499 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 9

EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
Elektrikli Moped 29.990 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 10

Çizik Alıcı Pasta Cila 50 TL
Yazlık Cam Suyu 50 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL
Oto Bakım Ürünleri 45 TL
Komple Serme Oto Minderi 199 TL
Katlanır Taşıma Arabası 1.799 TL
Plastik Tabure 109 TL
Benzinli Tırpan 3.499 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 11

27,5 Jand Alüminyum Bisiklet 7.499 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL
Oyuncak Garaj Seti 239 TL
Oyuncak Büyük Sürtmeli Araba 79,50 TL
Oyuncak Çantalı Barbekü/Pizza Seti 369 TL
Oyuncak Basketbol ve Futbol Kalesi 389 TL

A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor - 12

Seramik Basık Tencere 699 TL
Wok Tava 359 TL
2'li Tatlı Tabağı 149 TL
Ayaklı Sunum Bardağı 4'lü 599 TL
Aşure Tenceresi 799 TL
Çelik Termos Çeşitleri 499 TL
3 Çekmeceli Baharatlık 139 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Kare Kavanoz 59,50 TL
Kristal Sürahi 89,50 TL

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