A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor

Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Aklınıza gelebilecek her kategoride ürün uygun fiyata alıcısını bekleyecek. Aşure gününün de idrak edileceği 5 Temmuz öncesinde A101, aşurelik malzemelerin tamamını satışa çıkarıyor. A101 marketlerde her hafta; kozmetik, hijyen, gıda, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, beyaz eşya kategorilerinde sayısız ürün yerini alıyor.