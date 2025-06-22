A101 aktüel 26 Haziran 2025: A101 marketlere; Laptop, ışıklı kablosuz hoparlör, termosifon, dondurma makinesi, buharlı temizleyici geliyor
A101 marketlere ''Aldın Aldın'' ürünleri kapsamında her evin ihtiyacını karşılayacak fırsatlar geliyor. Mübarek aşure gününe özel aşurelik malzemeler de uygun fiyata A101 raflarında yerini alacak. 26 Haziran Perşembe günü; Kore göz maskesi 59,50 TL, aşurelik buğday 24 TL, glutensiz karabuğday patlağı 37,50 TL, Lenovo Ideapad 8.999 TL, Samsung 50'' 4K UHD Smart Led TV 20.999 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 10.499 TL, otel ipi kettle 749 TL, EV1 elektrikli araç 229.990 TL, katlanır taşıma arabası 1.799 TL, alüminyum bisiklet 7.499 TL'ye satışa çıkıyor. İşte, A101 26 Haziran aktüel kataloğu...
Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Aklınıza gelebilecek her kategoride ürün uygun fiyata alıcısını bekleyecek. Aşure gününün de idrak edileceği 5 Temmuz öncesinde A101, aşurelik malzemelerin tamamını satışa çıkarıyor. A101 marketlerde her hafta; kozmetik, hijyen, gıda, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, beyaz eşya kategorilerinde sayısız ürün yerini alıyor.