10 Temmuz A101 aktüel katalog 2025: A101'de; klavye-mouse seti, bebek nevresim takımı, ankastre set, overlok makinesi, halı/koltuk yıkama makinesi satışta

Aktüel ürünler, indirim fırsatlarını bekleyenler tarafından her hafta bekleniyor. 10 Temmuz A101 kataloğu da yayımlandı. Çocuklar, anne ve babalar, çalışan ya da çalışmayan herkese hitap eden ürün skalasıyla yine A101 reyonları ve rafları doluyor. Bu hafta uzun zamandır beklenen parçalar alıcısını bekleyecek.