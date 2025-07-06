10 Temmuz A101 aktüel katalog 2025: A101'de; klavye-mouse seti, bebek nevresim takımı, ankastre set, overlok makinesi, halı/koltuk yıkama makinesi satışta
A101 market aktüel ürünler kataloğu 10 Temmuz için yayımlandı. Her hafta olduğu gibi yeni haftada da A101 market ''Aldın aldın'' ürünlerde akla gelmeyecek fırsatlar yer alıyor. Çarşaf ve nevresim takımlarından overlok makinesine, çaycıdan tavan tipi fana, karavandan portatif klimaya kadar her çeşit ürün uygun fiyata satışa çıkıyor. 29 jant bisiklet 7.299 TL, ön cam şemsiye güneşlik 369 TL, sinek öldürücü 499 TL, elektrikli moped 39.990 TL'ye A101'e yerini alıyor. İşte, 10 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu...
Aktüel ürünler, indirim fırsatlarını bekleyenler tarafından her hafta bekleniyor. 10 Temmuz A101 kataloğu da yayımlandı. Çocuklar, anne ve babalar, çalışan ya da çalışmayan herkese hitap eden ürün skalasıyla yine A101 reyonları ve rafları doluyor. Bu hafta uzun zamandır beklenen parçalar alıcısını bekleyecek.