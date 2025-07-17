Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok

A101 aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. Mutfak gereçlerinden çocuk giyim ve oyuncaklarına, beyaz eşyadan kişisel bakım ürünlerine, küçük ev aletlerinden ev tekstiline kadar farklı kategorilerdeki ürünler haftanın belirli tarihlerinde olduğu gibi 17 Temmuz'da da A101 reyonlarında alıcı karşısına çıkıyor. Tatillerin olmazsa olmaz parçaları da yine A101'de satışta. İşte, 17 Temmuz A101 aktüel ürünleri...

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 1

Aktüel ürünleri takip edenler için A101 17 Temmuz kataloğu geldi. Her kesime hitap eden ürün yelpazesiyle haftanın belirli günlerinde alıcıları ağırlıyor. Sıcak yaz ayları için klima çeşitleri 17.999 TL ile 36.999 TL arasında değişen fiyatlarla A101 marketlerde olacak. Su sebili 4.999 TL, TV çeşitleri 5.999 - 24.999 TL arasındaki fiyatlarla, stand mikser 3.799 TL, elektrikli moped 79.990 TL, katlanabilir elektrikli bisiklet 17.990 TL, çapa motoru 13.999 TL'ye satışta olacak. İşte, bu haftaki A101 kataloğu...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 2

A101 AKTÜEL KATALOG 17 - 23 TEMMUZ

Samsung 12000 BTU Klima 26.999 TL

Samsung 18000 BTU Klima 36.999 TL

SEG 18000 BTU Klima 32.999 TL

TCL Portatif Klima 17.999 TL

3 Çekmeceli Dondurucu 5.999 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 3

4,5 L Emek Ayçiçek Yağı 329 TL

2 L Orkide Riviera Zeytinyağı 369 TL

4.300 G Domates Salçası 220 TL

5 KG Pilavlık Pirinç 229 TL

Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 156 TL

Kahve Dünyası Mini Tambol Mix 209 TL

İlkbahar Çiçek Soğanı 79,50 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 4

Muratbey Çerkez Peyniri 179 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 235 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 190 TL

Bahçıvan 3'lü Labne 99 TL

Yayla Baldo Pirinç 145 TL

Filiz Makarna 20,50 TL

6*1 L Sarıyer Limonata 125 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 5

Ezme Derin Tencere669 TL

Basık Tencere 699 TL

Stoneware Fırın Kabı 99,50 TL

New Bone Porselen Fincan Takımı 299 TL

Oval 3'lü Tabak 149 TL

2'li Kapaklı Hamur Leğeni 249 TL

Yağlık 49,50 TL

Oto Termos 999 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 6

Çocuk Şapka Çeşitleri 139 TL

Düğmeli Pijama Takımı 299 TL

Erkek Tişört 169 TL

Kilim 299 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 7

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 9.499 TL

Buzdolabı 17.999 TL

Su Sebili 4.999 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 8

Onvo 65'' TV 24.999 TL

Onvo 32'' TV 5.999 TL

Piranha Katlanabilir Ayarlı Laptop Standı 179 TL

Notebook Soğutucu 249 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 9

Fakir Çay Makinesi 1.999 TL

Stantlı Şarjlı Su Pompası 329 TL

Şarjlı Pratik Rondo 399 TL

Elektrikli Katlanabilir Cezve 549 TL

Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 3.999 TL

5 Başlıklı Erkek Bakım Seti 1.199 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 10

Fobem 32'' TV 4.799 TL

Sinbo Kablosuz Dikey süpürge 3.999 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL

Overlok Makinesi 6.799 TL

Kahve Makinesi 1.599 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.499 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 11

Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 129 TL

Freedo Selection dondurma 139,50 TL

Sek Kahveli Sütlü İçecek Çeşitleri 37,50 TL

Ekr Probiyotik Yoğurt 59,50 TL

Billur Tuz 89,50 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 12

Aktiviteli İlk Adım Arabası 499 TL

Oyuncak Barbie Balerin Bebek 285 TL

Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 179 TL

Oyuncak Yürüyen Köpek 329 TL

Oyuncak Yapboz Çiçek 139 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 13

9 KG Omo Toz Deterjan 349 TL

Aqua Bambu Dev Kağıt Havlu 59 TL

FAmlia Natural 3 Katlı Çek-Al Kağıt Mendil 150'li 27,50 TL

Liftergloss Lip Gloss 279 TL

Saç Boyası 99 TL

Baby Turco Bebek Bezi 335 TL

Sıvı Sabun 29,90 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 14

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli moped 79.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 23.490 TL

Elektro Light Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 15

26 Jant Bisiklet 3.599 TL

Kumandalı Akülü Araba 5.899 TL

Kamp Yatağı 799 TL

Ahşap Kollu Yastıklı Piknik Sandalyesi 299 TL

Kiğılı Erkek Uzun Kollu Gömlek 439 TL

Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 13.999 TL

5 Parça Borcam 499 TL

4 Katlı Sepet Düzenleyici 199 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 16

Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.199 TL

Sıcak Hava Tabancası 699 TL

Silikon Tabancası 175 TL

Duvar ve Tavan Boyaları 449/399/279 TL

Pencere Sinekliği 49,50 TL

Kulplu Sepet 64,50 TL

2'si 1 Arada Süpürebilen Dikey Paspas 499 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 17

Sultan Deniz Yatağı 579 TL

Deniz Makarnası 27,50 TL

El Pompası 129 TL

Bardaklı Yastıklı Deniz Yatağı 429 TL

Silikon Kulak ve Burun Tıkacı 64,50 TL

Şişme Çocuk Havuzu 139 TL

Desenli Çocuk Deniz Simidi 89,50 TL

Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok - 18
DAHA FAZLA GÖSTER