Bugün satışta! A101 aktüel 17 Temmuz kataloğu: Bu hafta A101'de yine yok yok

Aktüel ürünleri takip edenler için A101 17 Temmuz kataloğu geldi. Her kesime hitap eden ürün yelpazesiyle haftanın belirli günlerinde alıcıları ağırlıyor. Sıcak yaz ayları için klima çeşitleri 17.999 TL ile 36.999 TL arasında değişen fiyatlarla A101 marketlerde olacak. Su sebili 4.999 TL, TV çeşitleri 5.999 - 24.999 TL arasındaki fiyatlarla, stand mikser 3.799 TL, elektrikli moped 79.990 TL, katlanabilir elektrikli bisiklet 17.990 TL, çapa motoru 13.999 TL'ye satışta olacak. İşte, bu haftaki A101 kataloğu...