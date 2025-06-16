A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Uzun süredir beklenen fırsat ürünlerinin yer aldığı katalogda öne çıkan; 19.999 TL'ye satışa çıkacak SEG buzdolabı ve 13.499 TL değerindeki derin dondurucu olacak. Ayrıca Grundig marka Smart 4K TV de 28.999 TL'ye yerini alacak. Koltuk ve halı yıkama makinesi 5.499 TL, benzinli motosiklet 59.990 TL'ye reyonda alıcısını bekleyecek. A101 aktüel ürünler listesi haberimizde...
Yazın gelmesiyle tatil heyecanı sardı. Tatile gidemeyenler de alternatifleri planlamaya başladı. A101 marketler, yaza hazırlık için tüm ihtiyaçları alıcısına sunuyor. Kamp sevdalıları için çadır, sandalye çeşitleri ve masaların yanı sıra evinde yazı geçireceklere yönelik de bahçe oturma setleri satışta olacak. Mutfakta olmazsa olmaz gerekçlerle beraber dekorasyon ürünleri de bu hafta A101'de olacak.