A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor

Yazın gelmesiyle tatil heyecanı sardı. Tatile gidemeyenler de alternatifleri planlamaya başladı. A101 marketler, yaza hazırlık için tüm ihtiyaçları alıcısına sunuyor. Kamp sevdalıları için çadır, sandalye çeşitleri ve masaların yanı sıra evinde yazı geçireceklere yönelik de bahçe oturma setleri satışta olacak. Mutfakta olmazsa olmaz gerekçlerle beraber dekorasyon ürünleri de bu hafta A101'de olacak.