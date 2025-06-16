A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Uzun süredir beklenen fırsat ürünlerinin yer aldığı katalogda öne çıkan; 19.999 TL'ye satışa çıkacak SEG buzdolabı ve 13.499 TL değerindeki derin dondurucu olacak. Ayrıca Grundig marka Smart 4K TV de 28.999 TL'ye yerini alacak. Koltuk ve halı yıkama makinesi 5.499 TL, benzinli motosiklet 59.990 TL'ye reyonda alıcısını bekleyecek. A101 aktüel ürünler listesi haberimizde...

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 1

Yazın gelmesiyle tatil heyecanı sardı. Tatile gidemeyenler de alternatifleri planlamaya başladı. A101 marketler, yaza hazırlık için tüm ihtiyaçları alıcısına sunuyor. Kamp sevdalıları için çadır, sandalye çeşitleri ve masaların yanı sıra evinde yazı geçireceklere yönelik de bahçe oturma setleri satışta olacak. Mutfakta olmazsa olmaz gerekçlerle beraber dekorasyon ürünleri de bu hafta A101'de olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 HAZİRAN

1 KG Bahçıvan Yarım Yağlı Dilim Tost Peyniri 259 TL
Züber Peanutsilla Kakaolu Fısık Kreması 175 TL
1 L Laktozsuz Kefir 69,50 TL
Sek Quark 35 TL
Sek Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 45 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile 149 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 3

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 HAZİRAN

SuperFresh Dondurulmuş Mantı 119 TL
Makaroma Makarna 29,50 L
Yayla Gurma Keten Tohumu 37,50 TL
Pakmaya Şef Krema 35 TL
Tada Hindili Bulgur Pilavı 75 TL
Keyfi Ziyafet Kurabiye 89 TL
2 L Sırma Ayçiçek Yağ 159 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 4

Ülker Hanımeller Kurabiye 35 TL
Miskos Kağıt Helva 12 TL
Çikolata Kaplı Yumuşak Şeker 49,50 TL
Süt Mısır Aromalı Kraker 24,50 TL
Vividet 45 Dk Cüzdan Karpuzlu Sakız 40 TL
Fenomen Şeker Hediyeli Rüzgar Gülü 39,50 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 5

Grundig 65'' 164 cm Smart 4K UHD Google TV 28.999 TL
Onvo 32'' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led TV 5.999 TL
Kameralı Çocuk Takip Saati 1.999 TL
Kablolu Oyuncu Klavyesi 599 TL
Ambiyans Işık 429 TL
Araba Görünümlü BT Hoparlör 4.999 TL
Ovion Cep Telefonu 4.999 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 6

7 KG Çamaşır Makinesi 9.499 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL
Buzdolabı 19.999 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 7

Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL
Multi Blender Seti 1.999 TL
Şarjlı El Mikseri 499 TL
Standlı Mixer 2.999 TL
Katlanır Ayak Masaj Aleti 999 TL
Buharlı Ütü 699 TL
Sinbo Kablosuz Dikey Süpürge 4.999 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 8

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Benzinli Motosiklet 59,990 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 9

Ebeveyn Kontollü Araba 1.099 TL
Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.999 TL
Oyuncak Motor Chopper 119 TL
Oyuncak Tabanca 169 TL
Oyuncak Doktor Çantası 129 TL
Elektronik Org 589 TL
Stickerlı Aktiviteli Boyama Kitabı 39,50 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 10

2+1 Minderli Bistro Set 2.699 TL
2+1 Sinema Seti 4.499 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.399 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 569 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL
Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL

Kafa Lambası 259 TL
2 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 899 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 11

Renkli Toprak Kase 4'lü 69,50 TL
Sunumluk Metal Tepsi 49,50 TL
6'lı Renkli Saklama Kabı 145 TL
Stantlı Silikon Servis SEti 549 TL
6'lı Çay Bardağı 149 TL
Katlanır Piknik Sepeti 399 TL

A101 aktüel katalog 19 Haziran 2025: A101'e bu hafta; çamaşır makinesi, buzdolabı, halı yıkama makinesi, katlanır elektrikli bisiklet geliyor - 12

17,5 KG Tavan Boyası 499 TL
10 KG Plastik Duvar Boyası 399 TL
Kırıcı Delici Matkap 1.699 TL
110 Parça Hobi Seti 799 TL
Çift Kişilik Baskılı Pİke 329 TL

DAHA FAZLA GÖSTER