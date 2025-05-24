A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta

Aktüel katalog indirimleri takip ediliyor. A101 beklenen kataloğu yayımladı. Her evin ihtiyacı olan birbirinden çeşit ürünler 29 Mayıs Perşembe günü satışa dunulacak. A101'de; berjer koltuk takımı 5.499 TL, yemek masası takımı 14.999 TL, buzdolabı, 9.999 TL, benzinli motosiklet 64.990 TL, stand mikser 2.999 TL, stantlı vantilatör 999 TL'ye alıcıyla buluşacak.