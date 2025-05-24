A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta

A101 marketlerin aktüel ürünler kataloğu yayında. 29 Mayıs aktüel katalogda yine yok yok. Kurban Bayramı'na yönelik bıçak, tencere, doğama tahtası, kıyma makinesinin yanı sıra sıcakların gelmesiyle kamp çadırları, sandalyeler, mangal çeşitleri geliyor. Ayrıca A101 aktüel ürünler kataloğunda yeni haftada meşrubat bardakları, servis tabağı, baharatlık, matara çeşitleri de yer alıyor. İşte, 29 Mayıs A101 Aktüel...

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 1

Aktüel katalog indirimleri takip ediliyor. A101 beklenen kataloğu yayımladı. Her evin ihtiyacı olan birbirinden çeşit ürünler 29 Mayıs Perşembe günü satışa dunulacak. A101'de; berjer koltuk takımı 5.499 TL, yemek masası takımı 14.999 TL, buzdolabı, 9.999 TL, benzinli motosiklet 64.990 TL, stand mikser 2.999 TL, stantlı vantilatör 999 TL'ye alıcıyla buluşacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 29 MAYIS

900 G Eker Yoğurt - 59,50 TL

1 L Latte Kahveli Sütlü İçecek - 75 TL

950 G Maramarabirlik Siyah Zeytin - 159 TL

500 G Dondurulmuş Hamsi - 89,50 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 3

50 ML Sıvı Sabun - 69,50 TL

Lip gloss - 69,50 TL

Oda Kokusu - 149,50 TL

5 L Domestos Çamaşır Suyu - 189 TL

10 KG Rinso Toz Deterjan - 325 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 4

Kahve Dünyası Tambol Sütlü Çikolata - 49,90/69,90 TL

Hanımeller Kurabiye  - 27 TL

Ülker Çizi Haşhaşlı Baharatlı Kraker - 39 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 5

Philips Dolby Atmos Smart Tv - 25.999 TL

Toshiba Ultra HD Android TV - 15.499 TL

Piranha Işıklı Kablosuz Kule Parti Hoparlörü - 1.399 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 6

26'' Jant Bisiklet - 4.599 TL

1500 Parça Puzzle - 129 TL

Oyuncak Asker ve İtfaiye Araçları - 129 TL

Beni Herkes Sever Kitapları - 39,50 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 7

Mekanik Silindirik Termosifon - 6.899 TL

Buzdolabı - 9.999 TL

Çamaşır Makinesi - 15.999 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu - 7.999 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 8

Benzinli Motor - 64.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 39.990 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 9

Çay Makinesi - 2.199 TL

Mikrodalga Fırın - 3.499 TL

Dikiş Makinesi - 7.499 TL

Akıllı Baskül -329 TL

Kişisel Blender - 1.399 TL

Filtreli Kablolu Dik Düpürge - 1.499 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 10

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı - 1.499 TL

Kamp Yatağı -1.099 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 289 TL

4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı - 1.199 TL

Emaye Mangal - 499 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 11

Büyük Ev Tipi Bıçak Bileyici - 150 TL

Satır - 150 TL

Et Dövme Demiri - 201 TL

Kıyma ve Salça Makinesi - 1.899 TL

3'lü Kesim Panosu - 125 TL

Ahşap Saplı Sac Kavurma Tavası - 179 TL

Düdüklü Tencere Seti - 1.399 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 12

Makyaj Çantası - 325 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık - 1.790 TL

Bavul Çeşitleri - 759 / 879 TL

Mega XL Hurç - 79 TL

Koltuk Örtüsü - 159 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 13

Oval Servis Tabağı - 199 TL

Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı - 325 TL

Servis Tabağı - 159 TL

Slim Kavanoz - 199 TL

Pipetli Cam Matara - 129 TL

A101 aktüel katalog 29 Mayıs: A101 marketlerde yeni haftada indirim fırsatı! Kule parti hoparlörü, bisiklet, termosifon, halı yıkama makinesi, kamp çadırı çeşitleri satışta - 14
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