Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda

A101 aktüel ürünleri satışa çıkıyor. 7 Ağustos aktüel katalogda çocuklara, sürücülere, ev hanımlarına, hobi arayışı içinde olanlara yönelik farklı ve her kesimi ilgilendiren ürünler satışa çıkıyor. A101 Aldın Aldın fırsatları arasında bu perşembe günü; gıda ürünlerinin yanı sıra, çocuk bezi 299 TL, TV çeşitleri 7.399 TL'den başlayan fiyatlara, Türk kahve makinesi 1.299 TL, buharlı temizleyici ise 3.499 TL olarak satışa çıkacak. İşte, 7 Ağustos A 101 aktüel ürünler listesi...

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 1

Aktüel ürünler ve satış tarihleri alışveriş hazırlığında olanlar tarafından takip ediliyor. A101 7 Ağustos aktüel katalog yine beklendiği üzere dopdolu. Perşembe günü, uygun fiyata her çeşit ürün raflarda ve de reyonlarda yerini alacak. Mutfak, tekstil, teknoloji, beyaz eşya ve kozmetik gibi geniş ürün yelpazesine sahip 7 Ağustos aktüel ürünleri alıcısını bekliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 2

7 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOG

Danette Çikolatalı Puding 89,50 TL

12*330 ml Hayat Su 55 TL

3'lü Labne 89,50 TL

Yeni Kavaklıdere Efor 3 L 49,50 TL

Kent Karbonat 79,50 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 3

Cips Çeşitleri 54,50 TL

Nescafe Kahve 25'li 99, 50 TL

2 KG Çaykur Altınbaş Çayı 449 TL

Bi Buzlu Çay 21 TL

Akmina Maden Suyu 1 L 30 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 4

Sleepy Çocuk Bezi 299 TL

Restorex Sıvı Saç Kremi 109 TL

Göz/Dudak Kalemi 59,50 TL

Miss Bulaşık Deterjanı 4 KG 119 TL

55'li Ağda Bandı 49,50 TL

Kartuş Ağda 49,50 TL

Ortam Yenileyici Oda Kokusu 89,50 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 5

Ülker Çici 31,50 TL

Krispi 13 TL

5'li Pötibör Bisküvi 69 TL

Elmas Bonbon Şeker 55 TL

Eti Browni İntence Çikolatalı Kahveli Mini Kek 60 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 6

Onvo 55 inç TV 16.799 TL

Toshiba 55 inç TV 16.999 TL

Omix Cep Telefonu 5.499 TL

Tommy Hilfiger Erkek Tişört 749 TL

ERkek Desenli Boxer 69,50 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 7

SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 8

Elektrikli Cezve 299 TL

Arzum Stand Mikser 4.399 TL

Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

Buharlı Temizleyici 3.499 TL

Vestel Vantilatör 1.499 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 9

Volta Elektrikli Moped 39.990 TL

Volta Elektrikli Moped 29.990 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 10

Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Elektrikli Katlanır Bisiklet 19.990 TL

27,5 Jant Bisiklet 5.990 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 11

Kavanoz Çeşitleri 14-15-20 TL

Granit Tava 299 TL

3 Bölmeli Saklama Kabı 34,50 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 199 TL

 Borosilikat Kulplu Çay Bardağı 4'lü 179 TL

Tekli Porselen Ürünler 60 TL

Kahvaltılık Saklama Kabı 29,50 TL

Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 339 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 12

Basınçlı Yıkama Makinesi 2.799 TL

Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.399 TL

Oto Araç İçi Buzdolabı 2.399 TL

Mini Kompresör 799 TL

Power Inverter 879 TL

Oto Araç Kamerası 1.199 TL

Takım Çantası 390 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 13

Polo Koltuk 249 TL

Eylül Koltuk 549 TL

Desenli Sehpa 179 TL

Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 999 TL

Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

Laptop Sehpası 399 TL

Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda - 14

Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.499 TL

Oyuncak İkili İş Araçları 139 TL

Oyuncak Çekici Kamyonlar 179 TL

Oyuncak Disney Forzen Elsa ve Anna Bebek 419 TL

Çelik Çocuk Termos 399 TL

Büyük Su Tabancası 99,50 TL

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