Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda

Aktüel ürünler ve satış tarihleri alışveriş hazırlığında olanlar tarafından takip ediliyor. A101 7 Ağustos aktüel katalog yine beklendiği üzere dopdolu. Perşembe günü, uygun fiyata her çeşit ürün raflarda ve de reyonlarda yerini alacak. Mutfak, tekstil, teknoloji, beyaz eşya ve kozmetik gibi geniş ürün yelpazesine sahip 7 Ağustos aktüel ürünleri alıcısını bekliyor.