Yarın Satışta! A101 aktüel katalog 7 Ağustos: Buharlı temizleyici, halı yıkama makinesi, elektrikli moped, bisiklet, araç içi buzdolabı reyonlarda
A101 aktüel ürünleri satışa çıkıyor. 7 Ağustos aktüel katalogda çocuklara, sürücülere, ev hanımlarına, hobi arayışı içinde olanlara yönelik farklı ve her kesimi ilgilendiren ürünler satışa çıkıyor. A101 Aldın Aldın fırsatları arasında bu perşembe günü; gıda ürünlerinin yanı sıra, çocuk bezi 299 TL, TV çeşitleri 7.399 TL'den başlayan fiyatlara, Türk kahve makinesi 1.299 TL, buharlı temizleyici ise 3.499 TL olarak satışa çıkacak. İşte, 7 Ağustos A 101 aktüel ürünler listesi...
Aktüel ürünler ve satış tarihleri alışveriş hazırlığında olanlar tarafından takip ediliyor. A101 7 Ağustos aktüel katalog yine beklendiği üzere dopdolu. Perşembe günü, uygun fiyata her çeşit ürün raflarda ve de reyonlarda yerini alacak. Mutfak, tekstil, teknoloji, beyaz eşya ve kozmetik gibi geniş ürün yelpazesine sahip 7 Ağustos aktüel ürünleri alıcısını bekliyor.