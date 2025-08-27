A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta: 28 Ağustos 2025 A101 fırsatları ve indirimli ürünler

A101 marketlere, okulların açılışına özel öğrencilere yönelik ürünler geliyor. Okula gitmeden A101'e uğrayacak aileler ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına yönelik materyallere ulaşabilecekler. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra mutfakta olmazsa olmaz parçalar, gıda ürünleri, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar ve tekstil malzemeleri 28 Ağustos Perşembe günü A101'de olacak. Birbirinden farklı çeşit ürün indirimli fiyatlarla reyonlarda alıcılarını bekliyor.

Aktüel ürün kataloğunda yer alan malzemeler, 28 Ağustos Perşembe günü satışta. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul alışverişi için A101 marketler indirimli ürünler arasına kırtasiye ihtiyaçlarını da ekledi. Anne ve babalar, okulların başlamasına kısa süre kala çocuklarının kalem, defter, boyama çeşitleri, çanta vb. gibi gereksinimlerini karşılamak için A101 marketlerin yolunu tutabilecek. Ayrıca mutfaktan banyoya, teknolojiden gıdaya onlarca çeşit ürün yine 28 Ağustos A101 aktüel ürünleri arasında.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ 28 AĞUSTOS PERŞEMBE

A4 80 Yapraklı Spiralli Plastik Defter 39,50 TL

15 Yapraklı Spiralli Resim Defteri 25 TL

A6 120 Yapraklı 3+1 Spiralli Plastik Kapaklı Defter 34,50 TL

A5 40 Yapraklı Dikişli Plastik Dik Yazı Defteri 13,50 TL

140 Yapraklı Spiralli Sert Kapaklı Defter 129 TL

A5 100 Yapraklı Spiralli Plastik Kapaklı Bloknot 49,50 TL

30 Yapraklı Tel Dikişli Plastik Kapaklı Resim Defteri 59,50 TL

A7 80 Yapraklı Dikişli Yumuşak Kapaklı Defter 29,50 TL

Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 499 TL

Disney Art Çift Gözlü Kalem Çantası 169 TL

Disney Bawid Çift Gözlü Kalem Çantası 129 TL

Charm Okul Çantası 599 TL

Cyro Sırt Çantası 329 TL

Angle Kalem Çantası 69,50 TL

Kalem Seti 165 TL

Lisanslı Yapıştırıcı 37,50 TL

Kalem Ucu 3'lü 30 TL

Jumbo Sulu Boya 12'li 89 TL

Yapıştırıcı Seti 89,50 TL

Yaylı Korumalı Makas 37,50 TL

Fosforlu Kalem Pastel/Neon 4'li 89,50 TL

Marker 2'li 59,50 TL

Karışık Hayvan Figürlü Kalem 59,50 TL

Hayvan Figürlü Fosforlu Kalem 6'lı 119 TL

Fineliner 10'lu Kalem 229 TL

6 Renkli Parmak Boya 45 TL

Desenli Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 29,50 TL

Figürlü Makas 29,50 TL

Simli Yapıştırıcı 79,50 TL

Jumbo Kuru Boya 12'li 135 TL

 Keçeli 12'li Kalem 89,50 TL

Pastel Boya 12'li 18,50 TL

Çizim Seti 4'lü 19,50 TL

Metal Pergel 19,50 TL

Etiket 24'lü 7 TL

Figürlü Hesap Makinesi 119 TL

Mantar Pano 59 TL

Körüklü 13 Bölümlü Dosya 69 TL

Baskılı Çıtçıt Dosya 10 TL

A4 Renkli Fotokopi Kağıdı 38,50 TL

Flüt 36,50 TL

Sıvı Yapıştırıcı 9 TL

Çelik Matara 139 TL

Zımba Seti 39,50 TL

Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 299 TL

Dondurulmuş Piliç Ciğer 39,50 TL

Maraş Sade Dondurma 199 TL

Ekici Krem Peynir 89,50 TL

Piliç Salam 69,50 TL

Sek Naneli Ayran 12,50 TL

İçim Rahat Laktozsuz Yoğurt 55 TL

Çerezya Siirt Fıstığı 205 TL

Nescafe Classic Kavanoz (Kırmızı Kupa) 149 TL

Cipso Patates Cipsi 45 TL

Hayat Su 6'lı 75 TL

Tamek Doğal Meyve Suyu 14 TL

Sprite Gazoz 62,50 TL

Fuse Tea Buzlu Çay 52 TL

Predator Enerji İçeceği 40 TL

Damla Minera Maden Suyu 55 TL

Milka Çikolata 99 TL

Milka Kakaolu Fındık Kreması 135 TL

Milka Çikolata 59,50 TL

Milka Oreo Beyaz Çikolata 59,90 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 40 TL

Canpare Kremalı Bisküvi 3'lü 39,50 TL

Ülker Stars XL Cookie 22,50 TL

Ülker 9 Kat İnce İnce 25 TL

Oneo Dopdolu SAkız 59 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

2'li Yastık Kılıfı 99,50 TL

Kız/Erkek Çocuk Atlet 45 TL

Kadın Çorap 5'li 59,50 TL

Philips 55 inç Smart TV 21.999 TL

Hi Level 50 inç Smart TV 11.999 TL

Toshiba 43 inç Vıdaa TV 10.999 TL

File Çalışma Koltuğu 1.999 TL

Raflı Çalışma Masası 1.999 TL

SEG Kurutma Makinesi 13.799 TL

Kiwi Gizli Damacanalı DAhili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Su Sebili 10.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.499 TL

Buzdolabı 11.499 TL

5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.399 TL

Tost Makinesi 1.599 TL

Stand Mikser 4.499 TL

Türk Kahve Makinesi 999 TL

Şarjlı Masaj Aleti 549 TL

Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Elektrikli Araç 289.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 45.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 26.990 TL

