A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta: 28 Ağustos 2025 A101 fırsatları ve indirimli ürünler
A101 marketlere, okulların açılışına özel öğrencilere yönelik ürünler geliyor. Okula gitmeden A101'e uğrayacak aileler ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına yönelik materyallere ulaşabilecekler. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra mutfakta olmazsa olmaz parçalar, gıda ürünleri, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar ve tekstil malzemeleri 28 Ağustos Perşembe günü A101'de olacak. Birbirinden farklı çeşit ürün indirimli fiyatlarla reyonlarda alıcılarını bekliyor.
Aktüel ürün kataloğunda yer alan malzemeler, 28 Ağustos Perşembe günü satışta. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul alışverişi için A101 marketler indirimli ürünler arasına kırtasiye ihtiyaçlarını da ekledi. Anne ve babalar, okulların başlamasına kısa süre kala çocuklarının kalem, defter, boyama çeşitleri, çanta vb. gibi gereksinimlerini karşılamak için A101 marketlerin yolunu tutabilecek. Ayrıca mutfaktan banyoya, teknolojiden gıdaya onlarca çeşit ürün yine 28 Ağustos A101 aktüel ürünleri arasında.