A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta: 28 Ağustos 2025 A101 fırsatları ve indirimli ürünler

Aktüel ürün kataloğunda yer alan malzemeler, 28 Ağustos Perşembe günü satışta. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul alışverişi için A101 marketler indirimli ürünler arasına kırtasiye ihtiyaçlarını da ekledi. Anne ve babalar, okulların başlamasına kısa süre kala çocuklarının kalem, defter, boyama çeşitleri, çanta vb. gibi gereksinimlerini karşılamak için A101 marketlerin yolunu tutabilecek. Ayrıca mutfaktan banyoya, teknolojiden gıdaya onlarca çeşit ürün yine 28 Ağustos A101 aktüel ürünleri arasında.