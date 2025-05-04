A101 8 Mayıs Perşembe aktüel kataloğu: Elektronik ev ürünleri, Anneler günü hediyeleri ve teknoloji malzemeleri geliyor
A101 8 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Anneler Günü’ne özel birbirinden farklı hediye çeşitleri A101 reyonlarında bu hafta yerini alacak. Televizyon .çeşitleri, mikster, cezve, buzdolabı,elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi, saç şekillendirici, tava ve tencere çeşitleri, çaydanlık, beyaz eşya ürünleri müşterileri bekleyecek. A101’de önümüzdeki hafta Perşembe gününden itibaren Çamaşir Makinesi - 13.799 TL, Bulaşık Makinesi - 13.299 TL, No-Frost Buzdolabı - 21.999 TL, 13 Smart Led Tv - 7.299 TL, Elektrikli Moped - 29.990 TL olacak. Anneler için aksesuar, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, çiçekler gibi çeşitli hediye seçenekleri benzer şekilde raflarda olacak. İşte, A101 aktüel kataloğu ve fiyatları…
Aktüel ürünler, her hafta bekleyenler tarafından araştırılıyor. A101 8 Mayıs Perşembe aktüel katalogda ise Anneler Günü temalı ürünler yer aldı. 16 sayfadan oluşan indirimli ürünler kataloğunda ayrıca mutfak ve ev için hemen hemen her ihtiyaç yer alıyor. 8 Mayıs A101 aktüel ürünlerde bu hafta.