A101 gelecek hafta kataloğu! 14 Ağustos A101 aktüel ürünler: Taraftar lisanslı ürünler, masaj aleti, motosiklet, spor istasyonu, langırt masası

A101 aktüel katalog yayımlandı. 14 Ağustos itibarıyla A101 şubelerinin reyonlarında yerlerini alacak olan aktüel ürünler arasında; çift kişilik pike, ütü masası, mutfak gereçleri, 1000 parça puzzle, katlanır langırt masası, kondisyon bisikleti, yürüyüş bandı, benzinli motosiklet, kırtasiye malzemeleri, Türk kahvesi makinesi, şarjlı standlı vantilatör, dik süpürge, beyaz eşya, Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş lisanslı taraftar ürünleri olacak. Uygun fiyatları ile A101 aktüel kataloğunda ayrıca 9 Ağustos - 31 Ekim arasında satışta olacak fırsatlar da bulunuyor. İşte, 14 Ağustos A101 aktüel katalog...

Aktüel ürünler ve kataloglar, alışveriş yapacakların gündeminde. Özelikle yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler market raflarına çıkmaya başladı. Aileler tüm gereksinimlerini karşılayacak ürün yelpazesi ile A101 14 Ağustos aktüel kataloğunun satışını bekliyor. A101 aktüel ürünleri ve fiyat listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 14 AĞUSTOS

Domates Salçası 410 g: ₺21,50

Ovadan Basmati Pirinç 2,5 KG: ₺159,50

Green Life Baharat Limon Tuzu 300 g: ₺79,50

Nudo Egg Noodle 350 g: ₺54,50

Naturfoods Keten Tohumu 140 g Chia Tohumu: ₺59,50

Ziyafe Patatesli ve Ispanaklı Hingel Mantı 400 g: ₺59,50

Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 L: ₺ 35

24'lü Kızılay Maden Suyu: ₺ 155

Çerezya Antep Fıstığı 250 g: ₺199

Çerezya Çiğ Badem 250 g: ₺135

Rolling Pops Nohut Cipsi 56 g: ₺25

Nescafe Ice Kahve 10'lu: ₺55

Oneo Karpuz-Çilek Aromalı Sakız: ₺15

Oneo Bubble Mini Kutu Sakız 60 g: ₺34,50

Yupo Metre Yumuşak Şeker 50 g: ₺14,90

Ülker Bonbon Sert Şeker 36 g: ₺16,50

Yupo Çokojelo 20 g: ₺10

Ülker Deluxe Kakaolu Gofret: ₺40

Luppo Antep Fıstıklı Sandviç Kek: ₺79

Ülker Bademli Krokanlı Çikolata: ₺49

Eti Çıtır Balık Kraker: ₺16,50

Hero Goodies Bebek Maması Kayısılı ve Elmalı: ₺49

Samsung 70 inç TV: ₺ 36.999 

Tecno Spark Cep Telefonu: ₺ 6.299

Onvo 32 inç TV: ₺5.999

Taraftar Lisanslı Mini BT Hoparlör: ₺349

Taraftar Lisanslı TWS Kulaklık: ₺499

Taraftar Lisanslı USB Bellek: ₺249

Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu: ₺349

Taraftar Lisanslı Yağ Ölçerli Baskül: ₺599

Taraftar Lisanslı Boyun/Sırt Masaj Aleti: ₺999

SEG Silver No-Frost Kombi Buzdolabı: ₺20.999

SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi: ₺13.499

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi: ₺12.499

Sinbo Türk Kahvesi Makinesi: ₺999

Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti: ₺799

English Home El Blenderi: ₺849

Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi: ₺899

English Home Dik Süpürge: ₺1.499

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge: ₺4.499

Kiwi Şarjlı Stantlı Vantilatör: ₺2.599

Barbie Tüylü Kalemli Kırtasiye Seti: ₺99,50

Dondurma/Ayakabılı/Tüy Başlıklı Kalem: ₺49,50

Tavşan Başlıklı Yumurtlayan Kalem: ₺69,50

Barbie Silgili Kalemtraş: ₺39,50

Taşlı Jel Kalem: ₺69,50

Lisanslı Metal Hazneli Çift Bıçaklı Kalemtraş: ₺42,50

Lisanslı Masa Üstü Kırtasiye Seti: ₺169

Lisanslı Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti: ₺129

RT3 125 CC Benzinli Motosiklet: ₺59.990

Apec APS2 Elektrikli Moped Gümüş Gri: ₺26.990

Spor İstasyonu: ₺13.390

Katlanabilir Mini Masa Tenisi: ₺4.590

Kondisyon Bisikleti: ₺3.990 TL

Katlanabilir Langırt Masası: ₺4.990 

Koşu ve Yürüyüş Bandı: 7.990 

Eğitici Oyun Kumandası: ₺449

1000 Parça Puzzle: ₺75

Slime: ₺50

Oyunak Dinozor Robotlar: ₺159 

Oyuncak Işıklı Pop It: ₺229

Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık: ₺199

Seramik Fincan 2'li: 155

Ayaklı Cam Meyvelik: ₺149

Ahşap Ürün Setleri: 54,50

Saklama Kabı: ₺49,50

7 Parça Stantlı Silikon Servis Seti: 499

Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi: ₺329 

Yastık Alezi: ₺65

Çift Kişilik Pike: ₺299

Kanatlı Kurutmalık: ₺299

Ütü Masası: ₺599

9 Ağustos - 31 Ekim ürünleri

Kadın - Erkek- Çocuk Terlik Çeşitleri: ₺ 79 ila 239 arası

9-22 Ağustos

29 Jant Alüminyum Bisiklet: ₺6.199

26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet: ₺3.699

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: ₺22.490 

4 Kişilik Kamp Çadırı: ₺1.699

Gölgelikli Salıncak: ₺2.599

Refleks Geliştirici Boks Makinesi: ₺1.199

