A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri

A101 marketlerde her hafta birbirinden indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. 24 Nisan A101 aktüel kataloğunda ise minik dostlarımıza yönelik kedi ve köpek minderleri, mama çeşitleri, bisikletler, elektrikli araç, buzdolabı, çamaşır makinesi, küçük ev aletleri yer alıyor. Uygun fiyata her çeşit ürünü A101'de bulmak mümkün. İşte, 24 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 1

Aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 marketlere 24 Nisan'dan itibaren; Volta elektrikli araç 229.990 TL, Onvo TV çeşitleri 84.999 ile 8.499 TL, Canon yazıcı 4.999 TL, Çay Makinesi 1.399 TL, Dik Süpürge 3.999 TL, Çift Kişilik Yatak 5.999 TL, Halı çeşitleri 449/749 TL, Valiz çeşitleri 689/759/879 TLden satışa sunuluyor. Mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına, kedi ve köpek dostlarımız için mama ve minder çeşitlerine kadar her türlü ürün alıcısını bekliyor...

TÜRKİYE HABERLERİ

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 NİSAN

4*1L Pınar Laktozsuz Süt 170 TL

Ekici Krem Peynir 89 TL

Diş Macunu + Fırça 79,50 TL

Ekici Tel Peynir 99 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 379 TL

Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Sıvı Yağ 269 TL

Jacobs Velvet Foam Gold Kahve 09 TL

Peros Sıvı Deterjan 95 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 3

Orkide 5 Litre Ayçiçek Yağı 379,50 TL

Dondurulmuş Piliç Izgara Kanat 189,50 TL

Feast Dondurulmuş Patates Crinky 89,50 TL

Dondurulmuş Makaron 135 TL

Metin Tahin 145 TL

Oskar Üzüm Pekmez, 159,50 TL

3*150 G Konserve Ton Balığı 169,50 TL

Peynes Lor Peyniri 65 TL

Eker Sütlü Tatlı 32,50 TL

Dr. Oetker Puding 2'li 49,50 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 4

New Well Tint 69,50 TL

Saç Köpüğü 139 TL

Loreal Paris Wrinkie Expert Kırışıklık karşıtı Krem 159 TL

Loreal Paris Revitalift Yüz Temizleme Jeli 129 TL

150 G  Picas Çıtır Bohut 35 TL 

Cipso Cipsler 30 TL

Samba Mısır Çerezi 22,50 TL

Cappy Pulpy Aromalı İçecek 52,50 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 5

1 Kg Oylum Petibör Bisküvi 75 TL 

4*25 G Nesquik Pirinç Patlaklı Çikolata Bar 69,50 TL

Eti Form Birküvi Çeşitleri 10 /12,50 / 27,50 / 47,50 TL

Sütlü Çikolatalı Protein Bar 20 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 6

Volta Elektrikli Araç 229,990 TL

Üç Tekerlekli Elktrikli Moped 39,990 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 7

Onvo 100'' Frameless Ultra HD Qled Google TV 84,999 TL

Canon Tanklı Yazıcı 4.999 TL

Piranha Kablosuz Hoparlör 549 TL

Mipo Cep Telefonu 6,999 TL

Philips 55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 26.999 TL

Canon Tanklı Yazıcı 4,999 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 8

SEG Buzdolabı 10.999 TL

FLV Buzdolabı 14,999 TL

FLV Çamaşır Makinesi 10,799 TL 

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL

SEG Çamaşır Makinesi 16.999 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 9

English Home Çay Makinesi 1.399 TL

Tost Makinesi 1.799 TL

Homend Şarjlı Dik Süpürge 3.999 TL

Pierre Cardin Çelik Kettle 649 TL

Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

Elektrikli Cezve 279 TL

Arzum El Blender Seti 1.799 TL

Kiwi Şarjlı Su Pompası 149 TL

Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 849 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 10

Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Tek Kişilik Yatak 2.299 TL

Kadın Pijama Takımı 379 TL

Halı Çeşitleri 449 / 749 TL

Çok Amaçlı Saplı Bölmeli Sepet 49,50 TL

Roma Rakamlı Duvar Saati 249 TL

Güneşlik Perde 199 /259 TL

Kadın/ Erkek Terlikler 79 ila 149 TL arası

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 11

Raboom Orta Boy Valiz 759 TL

Kabin Boy Valiz 689 TL

Casati 17,5 kg Tavan Boyası 449 TL

Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 399 TL

12 Gözlü Slim Organizer 129 TL

Felix Yetişkin Kedi Maması 544,75 TL

85 G Kedi Maması Çeşitleri 28,50 TL

Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 1.899 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 12

360 Derece Döner Kahvaltılık 199 TL

Paşabahçe 3'lü Bardak 74,50 / 79,50 TL

Desenli Matara 55 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kare Kavanoz 79,50 TL

Erzak Kabı 79,50 TL

Pratik Basmalı Rondo 219 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 13

Oyuncak Piknik Sepeti 149 TL

Oyuncak Çekçekli Market Arabası 289 TL

Oyuncak Mini Puset 129 TL

Oyuncak Mikser ve Kahve Makinesi 99,50 TL

Oyuncak Pilli Süpürge 399 TL

Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları 139 TL

Oyuncak Tren Seti 249 TL

Oyuncak Şirin Davul 99,50 TL

Oyun Hamurlu Kuaför Seti 99,50 TL

Oyuncak Güzellik Seti Fön Makineli 219 TL

Oyuncak Batman Oto Taşıyıcı Araç 169 TL

Çantalı Boyama Kitabı 39,50 TL

A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri - 14

Road Benzinli ATV 99,990 TL

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