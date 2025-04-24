A101'de bu hafta yok yok! A101 aktüel katalog 24 Nisan: A101 marketlerde ev gereçleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, oyuncaklar, mobilya çeşitleri

Aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 marketlere 24 Nisan'dan itibaren; Volta elektrikli araç 229.990 TL, Onvo TV çeşitleri 84.999 ile 8.499 TL, Canon yazıcı 4.999 TL, Çay Makinesi 1.399 TL, Dik Süpürge 3.999 TL, Çift Kişilik Yatak 5.999 TL, Halı çeşitleri 449/749 TL, Valiz çeşitleri 689/759/879 TLden satışa sunuluyor. Mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına, kedi ve köpek dostlarımız için mama ve minder çeşitlerine kadar her türlü ürün alıcısını bekliyor...