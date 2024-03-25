AB PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - AB PARTİ (Alternatif Başkent Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
AB PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il AB PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için AB PARTİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL AB PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Sezgin Doğan Gürocak
- Ankara: Abdullah Demiryürek
- Antalya: Ayhan Uzun
- Denizli: Kamil Yılmaz
- Diyarbakır: Mustafa Malkoç
- Erzurum: Elif Kızılkaya
- Gaziantep: Hüseyin İnce
- Hatay: Fatih Çağan
- İstanbul: Muharrem Mutlu
- İzmir: Ayperi Köseoğlu
- Kahramanmaraş: Ömer Kaya
- Konya: Halis Çeçen
- Manisa: Bahtiyar Aksoy
- Mersin: Feyyaz Aktaş
- Şanlıurfa: Mehmet Ay
- Trabzon: Recep Kadı