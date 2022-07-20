Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı

"ATLARIN BEDELLERİNİ BİZE ÖDESİNLER"

30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe, atların bedellerinin kendilerine ödenmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Burada yaylada çalışıyoruz ama yaylaya da gelen olmuyor. Örencik Yaylası'nı bilen yok. Bir düzenleme getirselerdi, biz uyardık ama yapmadılar. Pandemi öncesi sözleşmemiz bitmişti. Sözleşme de olmayınca çıkardılar. Benim 7 tane atım var. Bunların bakımı ve masrafı zor. En azından atların bedellerini ödemelerini istiyoruz. Burada elektrikli araç olmaz. Alt yapı yok. Burası hep kış. Araç bile gitmez Abant'a." dedi.