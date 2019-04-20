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Abant nisanda beyaza büründü

Anadolu Ajansı

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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    Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışıetkili oluyor.

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    Bölgede dün erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından tabiat parkı beyaza büründü.

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    Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler ise yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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    Abant'a İstanbul'dan geldiklerini söyleyen Tuğçe Memiş ve Suna Saygu, Abant'ın çok güzel olduğunu belirterek, kar yağışının muhteşem bir görüntü olduğunu ifade etti.
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