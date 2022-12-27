Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kırıkkale'den balayı için Abant'a gelen Mehmet Işık, daha önce de buraya geldiğini belirterek, "Abant her mevsim güzelliğiyle tatilcileri büyülüyor. Şu ana kadar gelmeyenlerin mutlaka Abant'a gelmelerini hatta birkaç defa gelmelerini tavsiye ederim." dedi.