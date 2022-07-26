ABB'den Ankapark için suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark ihalesini alan işletmeci hakkında “hileli İflas" sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Haberler - DHA 26.07.2022 - 16:32

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 1

Ankapark işletmecisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 2

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 3

"Ankapark'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 4

Açıklamada, "Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 5

Ankapark bir süre önce mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 6

"ANKET YAPACAĞIZ"

Geçen hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte atıl durumdaki parkı gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın kullanımı için anket yapılacağını açıklamıştı.

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 7

7 AYDA KAPANDI

2019'da açılan Ankapark 7 ay sonra beklediği ilgiyi görmediği gerekçesiyle işletmeci şirket tarafından kapatılmıştı.

ABB'den Ankapark için suç duyurusu - 8

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