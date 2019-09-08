ABD ile ilk ortak kara devriyesinden kareler
ntv.com.tr
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat’ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi yapıldı. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren devriye görevinin ardından Türk birlikleri geri döndü.
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1Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
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2Güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ABD ile ortak kara devriyesi bu sabah saat 10.24'te başladı. TSK'ya ait 6 zırhlı araç, Akçakale'den sınırı geçti ve 6 araçlık ABD kovoyu ile buluştu. Türk ve ABD askerleri, Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti.
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3İHA'ların da katıldığı devriye, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. İlk ortak kara devriyesinin tamamlanmasının ardından Türk birlikleri geri döndü. Kara devriye görevleri bundan böyle belirli bir takvime göre devam edecek.
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4MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
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5Twitter'dan yapılan açıklamada devriye faaliyetinden bazı fotoğraflara da ter verildi.
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6Daha önce ABD ile birlikte üç kez hava devriyesi yapılmıştı. YPG terör örgütüne ait siperler havadan tespit edilmişti.
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