ABD, İtalya'yı geçti! Hepsi İzmir'den gönderiliyor, kavurucu güneşin altında hazırlanıyor



Olgun, “İtalyanlar çok seviyor. İtalyanlar özellikle pizzada ve makarnalarında kullanıyorlar ve oradaki tüketim alışkanlığı çok yüksek. 50 bin, 30 bin dönümlük bir arazide şuanda yaklaşık bin çiftçimiz domates ekmiş durumda. ABD'nin bir özel ilgisi var. İtalyanları geçti Amerikalılar. Amerikalılar daha çok istemeye başladılar. Daha çok talep etmeye başladılar