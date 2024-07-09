ABD, İtalya'yı geçti! Hepsi İzmir'den gönderiliyor, kavurucu güneşin altında hazırlanıyor
İzmir’in Torbalı ilçesinde yetişen tonlarca domates, kurutulmak üzere kavurucu güneşin altında serilmeye başlandı. 60 ülkeye ihraç edilen kuru domateslerden yılın ilk 6 ayında 63 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirilirken, bu rakamın bu yıl 100 milyon doları bulması bekleniyor.
Domateslere Amerikalıların özel bir ilgisinin olduğunu ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “ABD'nin bir özel ilgisi var. İtalyanları geçti Amerikalılar. Amerika'daki hamburgerlerin içindeki kuru domatesler ve soslar, Torbalı’dan gidiyor” dedi.