ABD savaş gemisi USS Nitze İstanbul Boğazı'na demirledi

ABD Büyükelçisi Flake, "Türkiye ile dostluğumuz var. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Başkonsolosumuz Julie A.Eadeh ile burada olmaktan memnunuz. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. Burada yaklaşık 350 mürettebat ve harika bir gemi var" ifadelerini kullandı. Flake'in ardından konuşan geminin komutanı Yarbay Katie Jacobson ise "Öncelikle burada olmak bir onur. Türkiye, değeri çok yüksek bir müttefikimiz ve dostumuz" dedi.





