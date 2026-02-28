ABD ve İsrail, İran'ı vurdu | Türkiye saldırıyı nasıl değerlendiriliyor? Ankara'nın üç önemli önceliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekişyan ile gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çeken kaynaklar, Türkiye'nin bu çatışmada herhangi bir ülkenin tarafında olmadığına dikkat çekiyor.

Kaynaklar, Türkiye'nin bölgede ve dünyada telafisi uzun yıllar boyunca kapanmayacak bir istikrarsızlığa kapı aralayan çatışmanın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesinin arzu edildiğini de vurguladı.