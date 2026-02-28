ABD ve İsrail, İran'ı vurdu | Türkiye saldırıyı nasıl değerlendiriliyor? Ankara'nın üç önemli önceliği
28.02.2026 16:35
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Ankara'da yakından takip ediliyor. Güvenlik ve diplomasi kaynakları, Türkiye'nin gerilimin bir an önce sonlandırılmasından taraf olduğuna vurgu yaptı. Kaynaklar, Ankara'nın üç önemli önceliğine dikkat çekti.
ABD destekli, İsrail-İran savaşı başladı. ABD ve İsrail ordusu, İran'da belirlenen hedeflere saldırı gerçekleştirdi.
Başkent Tahran başta olmak üzere hedef alınan birçok şehirden dumanlar yükseldiği görüldü.
İlk saldırıların ardından İran'dan İsrail'e füzeler ateşlendi. Bölgede birçok Amerikan üssü de İran tarafından hedef alındı.
TÜRKİYE ÇATIŞMALARI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYOR
NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat; Ankara'da güvenlik ve diplomasi kaynaklarından edinilen bilgileri paylaştı.
Buna göre; Türkiye bölgedeki çatışma ve bölge ülkelerine yapılan saldırıları endişeyle takip ediyor.
Bölgedeki sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğine vurgu yapan güvenlik ve diplomasi kaynakları, Türkiye'nin askeri tırmanmayı önlemeye gayret ettiğini belirtti.
"ÇATIŞMALAR YAYILMADAN SONA ERMELİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekişyan ile gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çeken kaynaklar, Türkiye'nin bu çatışmada herhangi bir ülkenin tarafında olmadığına dikkat çekiyor.
Kaynaklar, Türkiye'nin bölgede ve dünyada telafisi uzun yıllar boyunca kapanmayacak bir istikrarsızlığa kapı aralayan çatışmanın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesinin arzu edildiğini de vurguladı.
TÜRKİYE'NİN ÜÇ ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ VAR
Ankara'daki değerlendirmelerde, Türkiye'nin üç önceliği olduğuna dikkat çekiliyor.
Bunlardan birincisi ateşkesin bir an önce sağlanması ve sivil kayıpların önlenmesi.
Bir diğer nokta ise Türkiye'nin sınır güvenliğinin korunması konusu. Ankara'daki değerlendirmelerde bu noktada gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekiliyor.
Bölgede bulunan Türk vatandaşları da Türkiye'nin en büyük öncelikleri arasında yer alıyor. Bölge ülkelerinde yer alan Türk vatandaşları için gerekli önlemlerin alındığı vurgulanıyor.