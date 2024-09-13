ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan 14 tarihi eser yeniden Türkiye'ye getirildi. Eserler arasında 40 yıldır iadesi için çalışmalar yapılan Boubon Antik Kenti kökenli 2 bronz heykel başı, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançer de bulunuyor.

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 1

ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Türkevi'ndeki kabul salonunda yapılan törende, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Hazal, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı yetkilileri ve THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu ile Türk ve Amerikalı basın mensupları hazır bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 2

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı konuşmasında, eserlerin ele geçirilmesinde Türk kurumlarıyla işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve ekibine teşekkür ederken, iadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli yere sahip olan, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti kökenli bir bronz heykel ve 2 bronz heykel başının bulunduğunu belirtti.

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 3

Kültür varlıklarının ait olduğu ülkelere iadesinin, sadece tarihi ve estetik objelerin ilgili ülkelere geri verilmesinden ibaret olmadığının altını çizen Yazgı, "Yapılan iade çalışmalarının insanlığın evrensel kültürüne sunduğu katkının zaman içerisinde daha iyi anlaşılacağını umuyorum." dedi.

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 4

40 YILLIK ÇALIŞMA SONUCU İADESİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının, Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturma Birimi (HSI) ile yürüttüğü işbirliği kapsamında yapılan hassas takip sonucu ele geçirilen Anadolu'ya ait 14 parça kültür varlığı, karşılıklı atılan imzalarla teslim alındı.

İadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli bir yere sahip, Burdur ili Gölhisar ilçesi İbecik köyündeki kazılarda ortaya çıkan Boubon Antik Kenti kökenli 1 adet bronz heykel ve 2 adet bronz heykel başı bulunduğu açıklandı.

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 5

Kaçak kazılar sonucu, izinsiz yurt dışına çıkarılan bu heykel başlarından "bronz genç erkek başı" olarak adlandırılan eserin iadesi için yaklaşık 40 yıl süren bilimsel çalışma ve analizlerin yapıldığı belirtildi.

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 6

Boubon Antik Kenti kökenli bir diğer eser olan sakallı bronz erkek başının ise özel bir müzede sergilenmekteyken yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'ye tekrar kazandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 7

Türkiye'ye yeniden kazandırılan eserler arasında ayrıca, Boubon Antik Kentinden 1960’lı yıllarda kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan, Bizans dönemine ait 3 adet sikke, 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait 2 adet hançer, çeşitli dönemlere ait 3 adet pişmiş toprak kap, 11. yüzyıla tarihlenen bir mücevher kutusu parçası ve bir pişmiş toprak lamba bulunuyor.

ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de - 8
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