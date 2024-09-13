ABD'de ele geçirildi: 14 tarihi eser artık Türkiye'de
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan 14 tarihi eser yeniden Türkiye'ye getirildi. Eserler arasında 40 yıldır iadesi için çalışmalar yapılan Boubon Antik Kenti kökenli 2 bronz heykel başı, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançer de bulunuyor.
ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi.
Türkevi'ndeki kabul salonunda yapılan törende, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Hazal, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı yetkilileri ve THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu ile Türk ve Amerikalı basın mensupları hazır bulundu.