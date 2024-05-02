ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak

PAZARTESİ GÜNÜ MEZARI AÇILACAK

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve 6 Mayıs’ta fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

Öksüz, “Şu anda ailenin avukatı olarak tarafımıza gelen bilgi, belge ve yazışmalarla Yağmur’un ölümü bir cinayet olma olasılığı kuvvetli olarak görülmektedir. Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılığımız ile yaptığımız görüşmeler akabinde, her ne kadar ABD’de bir soruşturma yürütülüyor olsa da somut gerçekliğin ve olayın tam manasıyla gün yüzüne çıkabilmesi için Yağmur’un tekrardan fethi kabir işleminin gerçekleştirilip Türk adli makamlarınca da otopsisinin yapılması için bir gereklilik ortaya çıkmıştır. Bu sebeple ailenin onayı alınarak pazartesi günü Yağmur’un fethi kabir işlemi gerçekleşip otopsi işlemleri başlayacaktır.” diye konuştu.