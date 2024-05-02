ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak

ABD’de yaşamını yitiren ve ailesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarının açılmasına karar verildi. Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak - 1

ABD’de yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak - 2

Katıldığı bir televizyon programında ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan günü ABD’de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak - 3

Taktaş’ın ailesi, daha önce dövülen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F’den şikayetçi oldu.

ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak - 4

Taktaş’ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü.

ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak - 5

Yeğeninin dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, “Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu.” dedi.

ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak - 6

PAZARTESİ GÜNÜ MEZARI AÇILACAK

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve 6 Mayıs’ta fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

Öksüz, “Şu anda ailenin avukatı olarak tarafımıza gelen bilgi, belge ve yazışmalarla Yağmur’un ölümü bir cinayet olma olasılığı kuvvetli olarak görülmektedir. Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılığımız ile yaptığımız görüşmeler akabinde, her ne kadar ABD’de bir soruşturma yürütülüyor olsa da somut gerçekliğin ve olayın tam manasıyla gün yüzüne çıkabilmesi için Yağmur’un tekrardan fethi kabir işleminin gerçekleştirilip Türk adli makamlarınca da otopsisinin yapılması için bir gereklilik ortaya çıkmıştır. Bu sebeple ailenin onayı alınarak pazartesi günü Yağmur’un fethi kabir işlemi gerçekleşip otopsi işlemleri başlayacaktır.” diye konuştu.
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