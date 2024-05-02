ABD’de yaşamını yitiren fenomen Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak
ABD’de yaşamını yitiren ve ailesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarının açılmasına karar verildi. Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.
ABD’de yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak.