ABD'de yaşanan soğuk hava Türkiye'de yaşanır mı? (Siklon bombası nedir?)

TÜRKİYE'DE YAŞANIR MI?

"Peki bu hava olayının Türkiye'de görülmesi mümkün mü?" sorusuna yanıt veren Kadıoğlu, "Türkiye'de bunun olması şu ana kadar görülmemiş bir şey. Öyle şartlar da yok yani. Bizim Kuzey Kutbu'ndan çok soğuk hava kopup gelecek. Türkiye üzerinde böyle sıcak nemli havayla karşılaştığı zaman kıyılarda böyle büyük bir kar yağışı olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bizim kuzeyimizde Karadeniz var. Soğuk hava geçerken, kuzeyin soğuk nemli havası bazen güçleniyor. Zaten bizde buna benzer de denizdeki kar yağışı oluyor. Buna benzer bir olay"