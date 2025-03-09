ABD'den 17 tür sipariş verdi, çiftlik kurdu: Üniversiteli genç şimdi dünyaya ihraç ediyor

Bıldırcın üretimi yaptığını belirten Hüseyin Göksel Karabulut, "Aynı zamanda veteriner fakültesi öğrencisiyim. Yıllardır süs tavukları, bahçe ve egzotik hayvanlara, kısacası kanatlıya bir hevesim var. Ortalama 15 yıldır oldu. İlk başta kanatlıya sevgim süs tavukçuluğu ile başladı. Sonradan Avrupa'da düzenlenen yarışmalarda egzotik bıldırcınların olduğunun farkına vardım. İlgim olduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olduğu sebebiyle Türkiye'de de çeşitliliğini görmediğimiz için kazandırmak istedim. 17 çeşit bıldırcın mevcut. Hepsini farklı ülkelerden yumurta yoluyla getirebildik. Yumurtaları kendi kuluçka makinelerimizde çıkım yaptık ve ardından büyüttük. Buradaki ortamda büyüdükleri için alışmaları çok kısa sürdü. Ardından anaç haline getirdik. Türkiye'de bizi tanıyan ve bilen kişiler potansiyelimizin farkında vardıktan sonra ihracat ve ithalat için bize başvuruda bulundular. İletişim sayesinde yurtdışına yumurta yoluyla, yurtiçine de anaç ve yumurta yoluyla yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.





