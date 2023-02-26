ABD'den Hatay'a sahra hastanesi

"Bütün koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı olarak kendi ekiplerimizle devralacağız. Buradaki medikal bakımı biz yürütmeye devam edeceğiz. Şu anda tedavi süreçlerimiz burada devam ediyor. Afet bölgelerinde birçok ülkeden yardıma gelenler mevcut. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki koordinasyonumuza yapmak istediklerimize yardımcı oluyorlar. Biz de Türkiye Sağlık Bakanlığı ekibi olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam ediyoruz."