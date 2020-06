ABD'den İstanbul'a 3 ay sonra ilk tarifeli uçuş

New York'tan yurda dönmek istediğini ancak iki kez uçuşunun ertelendiğini belirten Sebat, "Oradan Washington'a geldim, rahat bir şekilde gelmiş olduk. Yaklaşık bir aydır gelmeyi bekliyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Memleketimizi seviyoruz, bir an önce gelip tatil yapmak istiyoruz. Bir de orada çok sıkıldık, virüs tehlikesi her yerde var bir yere çıkamıyoruz. ABD ’de durumlar biraz sıkıntılı, insanlar tedirgin. Bir de üzerine bildiğiniz gibi polis olayları oldu" diye konuştu. Yolculardan Mert Şişli, ABD'de yaşadığını ve iki aydan bu yana Türkiye 'ye dönmek istediğini kaydetti.