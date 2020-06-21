ABD'den İstanbul'a 3 ay sonra ilk tarifeli uçuş

"Çok şükür vatana geldik" diyen Şişli, "Buranın sağlık açısından Amerika'dan daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. New Jersey ve New York çok kötü. Burada çok daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın aynı sorunla mücadele ettiğini anlatan İlbak, "Yapacak bir şey yok şu anda dünyanın her yerinde herkes aynı şeyi yaşıyor. Tahliye uçağıyla da gelme imkanım olmadı. Maalesef bizim bulunduğumuz yerde New York’ta uçuşlar durmuş halde. Sadece ülke içerisinde uçuşlar var, onun dışında ülkeler arası uçuş yok. Washington'dan da THY uçuş başlatınca hemen geldik" şeklinde konuştu.