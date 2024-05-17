Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle mübarek cuma günlerinde abdest almanın ayrıntıları ve abdesti bozan durumlar araştırılıyor. Peki, abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler

Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 1

Abdest, bazı ibadetleri yapabilmek için dirseklerle beraber el ve kolların, yüzün ve aşık kemikleri ile beraber ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesinden ibaret hususi bir temizliktir. Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 2

ABDEST NASIL ALINIR?

Farzları, sünnetleri ve adabına riâyet edilerek abdest şöyle alınır:

Niyet edilir ve besmele çekilir. Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Abdest azalarında suyun temasına engel maddeler varsa imkân ölçüsünde temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır.

Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 3

Sağ el ile üç defa ağza su verilerek ağız temizliği sağlanır. Aynı şekilde üç defa burna su verilerek burun temizlenir. Ardından yüz üç kere yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa ve aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın dörtte biri veya tamamı bir defa mesh edilir.

Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 4

Eller tekrar ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Suyun parmak aralarına ulaşmasına özen gösterilir (Buhârî, Vudû’, 22-24 [157-159]; Müslim, Tahâret, 3-6 [226-227]; Kâsânî, Bedâî’, 1/23-25; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 19-21).

Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar neler? Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 5

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR

Kısa ya da uzun süre bayılmak, aklı yitirmek, sarhoş olmak veya sara (epilepsi) nöbeti geçirmek gibi aklın algılama gücünü gideren şeylerle abdest bozulur.

Hanefîler'e göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/10). Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz.

Uykunun abdesti bozmasındaki ölçü, yere sağlam bir surette oturup oturmamaktır. Buna göre yan yatarak ve namaz dışında secdedeymiş gibi durarak uyumak abdesti bozar.

Şâfiî mezhebine göre ise bir kişi karşı cinsten olan ve kendisiyle arasında dinen evlenme engeli bulunmayan bir kimseye arada bir engel olmaksızın dokunursa, her ikisinin de abdesti bozulur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivâyet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64 [87]). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Abdest, bazı ibadetleri yapabilmek için dirseklerle beraber el ve kolların, yüzün ve aşık kemikleri ile beraber ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesinden ibaret hususi bir temizliktir.

DAHA FAZLA GÖSTER