Abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler

Abdest, Arapça’da “güzellik ve temizlik” manasına gelen vudu kelimesiyle ifade edilir. Kur’an-ı Kerim’de abdestle ilgili hükmü açıklayan, "Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın" mealindeki ayet, Medine döneminde nazil olmuştur. Peki, abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler

Abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 1

Abdest, bazı ibadetleri yapabilmek için dirseklerle beraber el ve kolların, yüzün ve aşık kemikleri ile beraber ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesinden ibaret hususi bir temizliktir.

Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (el-Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak gösterdiği gibi (İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]; Merğinânî, el-Hidâye, 1/16) abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah (c.c.) katında kabul olunmayacağını da ifade etmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 2

ABDEST ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- NİYET EDİP ELLERİ YIKAMAK

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

Daha sonra eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

2- AĞZA SU ALMAK

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

Abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 3

3- BURNA SU VERMEK

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

4- YÜZÜ YIKAMAK

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 4

5- SAĞ KOLU YIKAMAK

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

6- SOL KOLU YIKAMAK

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 5

7- BAŞI MESHETMEK

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

8- KULAKLARI MESHETMEK

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

9- BOYNU MESHETMEK

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

Abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler - 6

10- SAĞ AYAĞI YIKAMAK

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

11- SOL AYAĞI YIKAMAK

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

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