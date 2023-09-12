ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde kurtarıldı
Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey'i kurtarma çalışmasında mutlu sona ulaşıldı. Dickey, çalışmaların 9. gününde mağaradan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden ABD'li dağcı yaşadıklarını anlattı.
Mersin'de keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği 1200 metre derinlikteki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey'i (40) kurtarma çalışmasında mutlu sona ulaşıldı.