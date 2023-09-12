ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi
Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede doktorların tedavi ettiği ABD'li dağcı Mark Dickey'in tahliyesi tamamlandı. Dickey, tedavi için helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek.
Mersin'de keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.
Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine doktorların kararının ardından Dickey'in mağaradan tahliye çalışmaları 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.