ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi

Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede doktorların tedavi ettiği ABD'li dağcı Mark Dickey'in tahliyesi tamamlandı. Dickey, tedavi için helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 1

Mersin'de keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.

Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine  doktorların kararının ardından Dickey'in mağaradan tahliye çalışmaları 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 2

Dickey, ekiplerin yardımıyla ilk olarak 680 metre derinlikte oluşturulan kampa götürüldü ve dinlenmesi sağlandı.

Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 3

Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilen tahliye çalışmalarında arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 4

Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 5

Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.

Bu arada, Dickey'in alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınması ve muayene edildikten sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi bekleniyor.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 6

Bu arada, Dickey'in alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınması ve muayene edildikten sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi bekleniyor.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 7

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 8

"MİDE KANAMASI PROBLEMİNİ AŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cenk Yıldız, gazetecilere, operasyonun güzel gittiğini söylemişti.

ABD'li dağcının sağlık durumuna değinen Yıldız, "Kendisinin sağlık durumu genel anlamıyla güzel. Sıvıyla beslenmesi devam ediyor. Plazma ve serum destekleriyle şu an için mide kanaması problemini aşmış bulunmaktayız." diye konuşmuştu.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 9

Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti de mağaranın kurtarma çalışması için hazırlandığını ifade ederek, "Tıbbi ekibimiz Mark'ın durumunu mümkün olduğunca stabil tutmak için gerçekten çok çalışıyor. Dünden itibaren mağara boyunca onu sedyeyle taşımaya başladık. Mark'ın durumunun kötüleşmesi riskini göze alamayacağımız için bunu çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 10

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç de çalışmanın işbirliği ve koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Operasyon sağ salim bittiği vakit dünyanın en büyük operasyonlarından biri olacak." diye konuşmuştu.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 11

Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel katıldı.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi - 12
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