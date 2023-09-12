ABD'li dağcı rahatsızlanarak mahsur kaldığı mağaradan 9. günde tahliye edildi

Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti de mağaranın kurtarma çalışması için hazırlandığını ifade ederek, "Tıbbi ekibimiz Mark'ın durumunu mümkün olduğunca stabil tutmak için gerçekten çok çalışıyor. Dünden itibaren mağara boyunca onu sedyeyle taşımaya başladık. Mark'ın durumunun kötüleşmesi riskini göze alamayacağımız için bunu çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.