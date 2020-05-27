'Abdülhamid'in rüya projesi' yükseliyor

"12 BİN DOĞRUDAN İSTİHDAM" Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırımların ağırlıklı olarak çelik sektöründe oluşacağını öngördüklerini, 12 bin kişinin doğrudan istihdam edileceğini düşündüklerini kaydeden Demir, "Burada doğrudan istihdamla ilgili farklı sektörlerde farklı alanlarda farklı rakamlar çıkıyor karşımıza. Biz limanda ve endüstri bölgesinde ve devamında serbest bölgede kurulacak yeni yatırımlarla minimum 12 bin kişi bir istihdam olacağını düşünüyoruz. Bu tabi doğrudan istihdam rakamı. Yan sanayiler, lojistik kolları, hizmet sektörlerindeki arkadaşlarımızla bu rakam daha da büyüyecek. Filyos limanı endüstri bölgesi, serbest bölgesi ve devamında Gökçebey bölgesinde kurmayı planladığımız OSB ile biz bölgenin 30 yıldır yaşadığı istihdam ve dışarı göç problemini tamamen durduracak ve tersine bir akımı başlatacak güçte olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.