Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener gözaltına alınırken olayın yaşandığı sırada sokağa çıkarak polislerden yardım isteyen Abdüllatif Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtti. Olayın ailesini derinden sarstığını ifade eden Şener, "Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı." dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bedirhan Şener ise, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için 3 hafta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 1

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Şener, polis ekiplerince gözaltına alınırken ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 3

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Abdüllatif Şener de bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Sözcü gazetesine konuşan Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu, karşısındakinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş ettiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Abdüllatif Şener, olayın ailesini derinden sarstığını belirterek taziyelerini bildiren ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti. Diğer bazı sorunlarla oğlu Bedirhan'ın yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunan Şener, "Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken, en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Şener, şunları kaydetti:

"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman Onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 4

DELİL TOPLANDI

Cinayetin işlendiği sokağa özel harekat Polisleri sevk edildi, sokak araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine giden savcı incelemelerde bulundu ve deliller toplandı.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 5

Görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 6

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek.

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 7

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Savcılıkça olay yerine gidilerek gerekli incelemelerin yapılması sonrasında maktulün, kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı morguna sevk edildiği aktarılan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Türk Ceza Kanununun 82/1-d maddesi kapsamında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Bedirhan Şener'in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usulüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı belirtildi.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 8

Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ön raporuna da yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 9
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi - 10
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