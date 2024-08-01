Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener gözaltına alınırken olayın yaşandığı sırada sokağa çıkarak polislerden yardım isteyen Abdüllatif Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtti. Olayın ailesini derinden sarstığını ifade eden Şener, "Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı." dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bedirhan Şener ise, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için 3 hafta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.