ABD’ye kaçırılan T.C’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler”
İstanbul Eyüpsultan’da annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C’nin neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün, kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası, savcıyla görüştü. Baba Özer Aci, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, T.C’nin ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Baba Aci, “10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C’nin annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırılması Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.