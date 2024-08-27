Abisini ve yengesini öldürüp tandıra gömen katile kız kardeşi için de dava
Kayseri'de ağabeyi Mehmet Turhan ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası alan Yusuf Turhan hakkında yeni bir dava açıldı. Turhan'ın kız kardeşi Havva Turhan'ı da öldürdüğü iddia edilirken sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu.
Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti.