Abisini ve yengesini öldürüp tandıra gömen katile kız kardeşi için de dava

HANGİ TARİHTE ÖLDÜĞÜ VE CESEDİ TESPİT EDİLEMEDİ

İddianamede ayrıca, maktul Havva Turhan hakkında birden çok kez araştırma yapıldığı, bugüne kadar herhangi bir hastane, telefon hattı, konaklama, eczane, yurt dışına giriş-çıkış kaydına rastlanmadığına, bu durumun da hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Yusuf Turhan'ın öldürdüğü bir başka kardeşi Mehmet Turhan'ın bıraktığı mektuba da vurgu yapılan iddianamede; Mehmet Turhan ve Yusuf Turhan arasında telefon görüşmelerinin olduğu ve kardeşleri Havva'yı öldürdüklerine dair ses kaydı olduğuna dikkat çekildi.

Havva Turhan'ın hangi tarihte öldüğü, cesedinin nerede olduğunun bilinemediği ancak Yusuf Turhan hakkında mevcut delil durumu kapsamında yeterli şüphenin oluştuğu ve hakkında dava açıldığı belirtildi.