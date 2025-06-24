Ablalar Günü ne zaman? (Ablalar Günü mesajları)

ABLALAR GÜNÜ MESAJLARI

"Sen sadece bir abla değil, aynı zamanda en yakın arkadaşım, sırdaşım ve hayat rehberimsin. İyi ki varsın! Ablalar Günü’n kutlu olsun."



"Varlığın hayatıma güç, sözlerin içime huzur katıyor. Seni çok seviyorum canım ablam, Ablalar Günü’n kutlu olsun."



"Ne zaman düşsem elimden tutan, ne zaman üzülsem ilk hisseden sendin. İyi ki benim ablam olmuşsun."