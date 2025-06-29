Ablasının düğünü için gelmişti, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
Hatay'da ablasının düğünü için geldiği memleketinde kalp krizi geçiren 22 yaşındaki Tayfur Barut, yaşamını yitirdi. Genç adam, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'da kalp krizi geçiren 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Tayfur Barut, ablasının düğünü için İstanbul'dan Hatay'a geldi.
Düğün hazırlıklarına yardım eden Barut, ablasının yaşayacağı eve çeyiz taşınmasına yardım etti.
Ertesi gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Barut, kalp krizi geçirdi.