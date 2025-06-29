Ablasının düğünü için gelmişti, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Hatay'da ablasının düğünü için geldiği memleketinde kalp krizi geçiren 22 yaşındaki Tayfur Barut, yaşamını yitirdi. Genç adam, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ablasının düğünü için gelmişti, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi - 1

Hatay'da kalp krizi geçiren 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Tayfur Barut, ablasının düğünü için İstanbul'dan Hatay'a geldi.

Düğün hazırlıklarına yardım eden Barut, ablasının yaşayacağı eve çeyiz taşınmasına yardım etti.

Ertesi gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Barut, kalp krizi geçirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ablasının düğünü için gelmişti, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi - 2

Ailesinin durumu fark etmesiyle genç adam kısa sürede Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Barut, yaşamını yitirdi.

Ablasının düğünü için gelmişti, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi - 3

ABLASININ DÜĞÜNÜ İÇİN GELMİŞTİ

Ablasının düğünü için İstanbul'dan kalkıp Hatay'a gelen genç Barut'un cenazesi Akpınar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Ablasının düğünü için gelmişti, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi - 4

Barut'un cenazesinde ailesi ve sevdikleri büyük üzüntü yaşadı.

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