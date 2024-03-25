ABP Belediye Başkan Adayları 2024 - ABP Belediye Başkanı Aday Listesi
ABP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il ABP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için ABP belediye başkan adayları listesi...
İL İL ABP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Balıkesir: Ömür Yar
- Bursa: Atilla Subaşı
- Denizli: Serap Can
- Gaziantep: Ayfer Akay
- Hatay: Fatih Şengül
- İstanbul: Osman Tekin
- İzmir: Hüseyin Han
- Malatya: Yüksel Akmercan