Aç kalan kurtlar çareyi köye inmekte buldu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar etkili oluyor. Kar kalınlığının arazide 30 santimetreyi geçtiği, hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü kentlerde aç kalan kurtlar kırsal mahalle ve köylere kadar indi.

Aç kalan kurtlar çareyi köye inmekte buldu - 1

Önceki yıllara göre erken bastıran kış mevsimi yaban hayatı olumsuz etkiledi. 

Yaban hayatı için kırsala yem bırakılmasına rağmen kar kalınlığı ve aşırı soğuklar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, son zamanlarda kırsal mahalle ve köylere kadar girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aç kalan kurtlar çareyi köye inmekte buldu - 2

Kars'ın Akyaka ilçesi Demirkent köyü yakınlarında yiyecek arayan kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Aç kalan kurtlar çareyi köye inmekte buldu - 3

Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsal Güzelova Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan kurtlar, köpekler tarafından uzaklaştırıldı.

Aç kalan kurtlar çareyi köye inmekte buldu - 4

Kırsal Karagöbek Mahallesi’ne inen kurtlar ise bir süre sokaklarda dolaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kurtlar, daha sonra mahalleden ayrıldı.

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