Aç kalan kurtlar çareyi köye inmekte buldu

Önceki yıllara göre erken bastıran kış mevsimi yaban hayatı olumsuz etkiledi.

Yaban hayatı için kırsala yem bırakılmasına rağmen kar kalınlığı ve aşırı soğuklar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, son zamanlarda kırsal mahalle ve köylere kadar girdi.