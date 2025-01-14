Aç kalan kurtlar çareyi köye inmekte buldu
Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar etkili oluyor. Kar kalınlığının arazide 30 santimetreyi geçtiği, hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü kentlerde aç kalan kurtlar kırsal mahalle ve köylere kadar indi.
Önceki yıllara göre erken bastıran kış mevsimi yaban hayatı olumsuz etkiledi.
Yaban hayatı için kırsala yem bırakılmasına rağmen kar kalınlığı ve aşırı soğuklar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, son zamanlarda kırsal mahalle ve köylere kadar girdi.