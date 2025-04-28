Acele etmek beyin için neden kötüdür?

ÇÖZÜM NEDİR?

Her zaman geç kalamayacağınız kesindir (tek seferlik bir hata sorun değil), bu yüzden kendinizi o anda aceleyle mücadele ederken bulursanız, püf noktası güne erken veya en azından birkaç saat erken başlamaktır. Örneğin, akşam bir düğüne katılmanız gerekiyorsa, sabah kıyafetlerinizi hazırlayın ve son öğeye kadar bölün ayakkabılar, takılarınız, hatta parfümünüz. Benzer şekilde, tüm yemeklerinizi planlayarak, bir kısmını hazırlayarak ve hatta kıyafetlerinizi ütüleyerek vb. bir gece önceden işe hazır olun. Bu sadece acele etmeyi ve stresi önlemekle kalmayacak, aynı zamanda çok fazla zaman kazandıracak ve bu da sırayla daha üretken bir şey yapmak için kullanılabilir.