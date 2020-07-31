Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 31.07.2020 - 10:31

Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 1
Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, acil servislere koştu.
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 2
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 3
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 4
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 5
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 6
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 7
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 8
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 9
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 10
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 11
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 12
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 13
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 14
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 15
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 16
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 17
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 18
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 19
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 20
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 21
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 22
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 23
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 24
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 25
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 26
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 27
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 28
Acemi kasaplar hastanelere akın etti - 29

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