Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık"
İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çıktıkları mahkemede tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşma sonrası acılı baba Özer Aci, asla vazgeçmeyip pes etmeyeceğini dile getirdi. Baba Aci, Tok'un çok uyanık olduğunu ifade edip "O çocuk Boston'da niye okula yazılsın? Nasıl olsa ABD vatandaşı." dedi.
İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur 2 farklı duruşmada Boston'da hakim karşısına çıktı. Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına, tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmasına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verdi.