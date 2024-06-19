Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık"

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çıktıkları mahkemede tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşma sonrası acılı baba Özer Aci, asla vazgeçmeyip pes etmeyeceğini dile getirdi. Baba Aci, Tok'un çok uyanık olduğunu ifade edip "O çocuk Boston'da niye okula yazılsın? Nasıl olsa ABD vatandaşı." dedi.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 1

İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur 2 farklı duruşmada Boston'da hakim karşısına çıktı. Hakim, Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına, tarafların detaylı iddia ve savunma için hazırlık yapmasına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 2

"EYLEM TOK ÇOK UYANIK"

Duruşma sonrası vefat eden Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci ve babası Özer Aci ilk kez konuştu.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 3

Murat Aci'nin acılı annesi Pervin Aci, Eylem Tok'un oğlu T.C.'yi ABD'de okula verdiğini söyleyerek “Çocuğunu okula veriyor, oraya yerleşmeye kalkıyor. Nasıl olsa ben burada 21-22 yaşına kadar idare ederim. O çocuk Boston'da niye okula yazılsın? Çocuk nasıl olsa ABD vatandaşı, Eylem Tok çok uyanık. O çocuk derse girdiği zaman aklı nerede olur? Benim oğlumda olur.” dedi.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 4

Acılı baba Özer Aci, Eylem Tok'un avukatıyla anlaşmazlık yaşadığını ancak ABD'nin sistemine göre avukat değiştirme hakkının olmadığını belirterek “Avukatını değiştirebilir, fark etmez. Sonuçta suçlu suçludur. Onun vahşice telefonları gasp ettiğini, ambulansı aramadığını, yaralılara yardım etmediğini, bu nedenden dolayı oğlumun öldüğünü herkes ve kamuoyu biliyor. Sonunda biz bunu da Amerikan adaletine de bir şekilde anlatacağız. Onlar da anlayacaktır, nerede hata yaptığı, neden yargılandığı ortaya çıkacaktır. Daha sonra büyük ihtimalle iade edileceklerdir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 5

"PES ETMEYECEĞİM"

Kendisinin hiçbir zaman "kamuoyuna mal ettim nasıl olsa" deyip, yan gelip yatmadığını belirten baba Aci, “Çalıştım, boş zaman geldi ağladım, çaba gösterdim. Ne yapabileceğimi tek tek eşimle müşavere ettik. “Kimi arayabiliriz, ne söyleyebiliriz, telefonu açar mı, açmaz mı, cevap verir mi, vermez mi”? Ama isteyince oluyor. Biz amacımıza bir nebze de olsa ulaştık. Bu saatten sonra bir kısım orda yargılanırlar, bir kısım buraya gelir yargılanırlar, bu bir başlangıç, birinci aşama. Takipçisi olacağız, ben pes etmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 6

"ÇOCUĞU ANA KUZUSUYDU"

Kazaya neden olan Eylem Tok'un oğlu T.C. için "Ana kuzusuydu yanından ayrılmıyordu" diyen baba Özer Aci, “Çocuğu ana kuzusuydu yanından ayrılmıyordu ama bugün dördüncü gün, yalnız kaldılar. Bakalım kaç gün daha yalnız kalacaklar o zaman söyleyeceğim. Evladına ne kadar kötülük yaptığını kendi bir zaman sonra öğrenecek ama çok geç olmuş olacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 7

SARI VE KISA SAÇ 

Duruşmayı takip eden NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Eylem Tok'un salona turuncu tutuklu tulumu ile getirildiğini, saçlarının siyahtan sarıya boyandığının ve kısa kestirildiğinin görüldüğünü söyledi.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 8

Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur da Türkiye saatiyle 20.30'da hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un avukatları kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti. Hakim, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 20 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'a erteledi.

Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık" - 9


Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi.

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