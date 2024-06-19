Aci ailesinden Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki duruşması sonrası ilk açıklama: "Çok uyanık"

Acılı baba Özer Aci, Eylem Tok'un avukatıyla anlaşmazlık yaşadığını ancak ABD'nin sistemine göre avukat değiştirme hakkının olmadığını belirterek “Avukatını değiştirebilir, fark etmez. Sonuçta suçlu suçludur. Onun vahşice telefonları gasp ettiğini, ambulansı aramadığını, yaralılara yardım etmediğini, bu nedenden dolayı oğlumun öldüğünü herkes ve kamuoyu biliyor. Sonunda biz bunu da Amerikan adaletine de bir şekilde anlatacağız. Onlar da anlayacaktır, nerede hata yaptığı, neden yargılandığı ortaya çıkacaktır. Daha sonra büyük ihtimalle iade edileceklerdir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.