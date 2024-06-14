Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası

Ehliyetsiz sürücü T.C’nin annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci’nin, Silivri’de benzer bir kazada yaşamını yitirmesine ilişkin davada karar çıktı. Kazayla ilgili olarak kamyon şoförü Sait İ, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası - 1

İstanbul’un Silivri ilçesinde Anıl Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar belli oldu.

Kaza, 11 Mart günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkisi, Ankara yönünde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci’nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.

Bu sırada aynı yöne ilerleyen, Sait İ’nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci’ya çarptı.

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Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası - 2

Kamyon, 100 metre ilerde dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Anıl Aci’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası - 3

KUZENİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Eyüpsultan’da yaşanan kazada annesiyle ABD’ye kaçan T.C’nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti.

Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası - 4

KAMYON ŞOFÖRÜ ASLİ KUSURLU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Sait İ’nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen Sait İ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası - 5

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Anıl Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili ise karar açıklandı.

Silivri 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi kamyon şoförü Sait İ’nin 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrıca kamyon şoförünün ehliyetine 9 ay süreyle el konuldu.
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