Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Anıl Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili ise karar açıklandı.

Silivri 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi kamyon şoförü Sait İ’nin 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrıca kamyon şoförünün ehliyetine 9 ay süreyle el konuldu.