Aci ailesini yıkan ikinci kazada karar belli oldu: Kamyon şoförüne 2 yıl 6 ay hapis cezası
Ehliyetsiz sürücü T.C’nin annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci’nin, Silivri’de benzer bir kazada yaşamını yitirmesine ilişkin davada karar çıktı. Kazayla ilgili olarak kamyon şoförü Sait İ, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul’un Silivri ilçesinde Anıl Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar belli oldu.
Kaza, 11 Mart günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkisi, Ankara yönünde meydana geldi.
İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci’nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.
Bu sırada aynı yöne ilerleyen, Sait İ’nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci’ya çarptı.