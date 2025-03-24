Acı dolu hikayesine yürek dayanmadı: Bayramda evsiz kaldı, taksidi bitmemiş çeyizler kül oldu

"NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"

Annesinin zor şartlarda kardeşi ile birlikte yaşadığını anlatan Meryem Apuhan ise, "Annemin bir dul maaşı var. Kızılayımızdan, devletimizden Allah razı olsun, yalnız bırakmadılar ama bu evi yeniden ayağa kaldırmaya bizim gücümüz yetmez. Annem tarım işçisi, bununla bu evi tadilat yaptıramaz. Bizler de ne yapacağız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.





