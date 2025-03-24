Acı dolu hikayesine yürek dayanmadı: Bayramda evsiz kaldı, taksidi bitmemiş çeyizler kül oldu
Adana Kozan'da 5 çocuk annesi tarım işçisi Ümmüsü Kekilli'nin evi, elektrik kontağından yanarak kullanılamaz hale geldi. 40 yılda bahçelerde çalışarak kurduğu evi yanan ve çaresiz kalan 65 yaşındaki kadın, "Oğlumun çeyizi daha bir sene olmadı, koltuk buzdolabı aldım, aylık 500 TL ödüyordum. Hepsi kül oldu. Bayramda evsiz kaldım" dedi.
Yangın, hafta sonu ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde Ümmüsü Kekilli'ye ait evde çıktı. Kekilli, narenciye bahçesinde çalışırken evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan ve şoka giren ailenin çocuklarından Soner ise komşular tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.