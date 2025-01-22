Acı gerçek: Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş
Kartalkaya otel faciasında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu’nun cenazesi, memleketi Mardin’de defnedildi. Babası Hasan Ermanoğlu, kalp rahatsızlığı olduğundan söz edip "Benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti." diyerek acı gerçeği açıkladı.
Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.