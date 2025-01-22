Acı gerçek: Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş

"ORAYA GİDENE KADAR ATLAMIŞTI"

Tedavisinin ardından cenaze namazına katılan baba Hasan Ermanoğlu, olay gününü anlattı.



"Ben başka bir otelde çalışıyordum, o başka bir oteldeydi. Otelin revirinde hemşirelik yapıyordu." diye konuşan Ermanoğlu, "Saat 03.30 civarında yangın çıkmış. Saat 04.00’te ben haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı." dedi.



Ambulansın içinde müdahale edildiğini ama kızının hayatını kaybettiğini ifade eden baba Ermanoğlu, "Hatırladığım kadarıyla 12’nci katındaydı. Bir gün önce yanıma gelmişti. Diğer arkadaşıyla gelip ‘Baba bizi Mart’ta pikniğe götür’ dedi, ‘Tamam, götürürüm sizi’ dedim. Öyle bir aramızda muhabbet geçmişti." diye konuştu.