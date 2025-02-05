Acı hala dinmedi! Kahramanmaraş depremlerinin 2'nci yılı

BÖLGEYE 148 MİLYAR 446 MİLYON 73 BİN 834 LİRA KAYNAK AKTARILDI

Nisan 2023'te başlanan ve 22'nci kiraların ödendiği "Kira Destek Ödemeleri" kapsamında ocak ayında kiracıya ödenen 3 bin lira kira destek ödemesi 5 bin liraya, ev sahibine ödenen 5 bin lira kira destek ödemesi ise 7 bin 500 liraya yükseltildi.



Bugüne kadar 177 bin 819 ev sahibine 24 milyar 5 milyon 595 bin 500 lira, 184 bin 920 kiracıya 10 milyar 540 milyon 430 bin lira olmak üzere 362 bin 739 haneye toplam 34 milyar 546 milyon 25 bin 500 lira kira yardımı yapıldı.



AFAD verilerine göre ayrıca, 1 milyon 995 bin 978 haneye 10 bin lira destek ödemesi kapsamında 19 milyar 959 milyon 780 bin lira, 568 bin 624 haneye 15 bin lira taşınma yardımı kapsamında 8 milyar 529 milyon 360 bin lira, vefat eden 41 bin 128 vatandaşın yakınlarına 4 milyar 112 milyon 800 bin lira, tahliye destek ödemesi kapsamında 57 milyon 201 bin lira, valiliklere aktarılan ödenekler kapsamında 37 milyar 11 milyon 207 bin 976 lira, yıkım ve enkaz ödemeleri kapsamında 11 milyar 309 milyon 267 bin 167 lira, kurumlara aktarılan ödenekler kapsamında 2 milyar 97 milyon 49 bin 360 lira ve merkezi satın alma giderleri kapsamında 30 milyar 823 milyon 382 bin 830 lira olmak üzere, toplamda 148 milyar 446 milyon 73 bin 834 lira kaynak aktarıldı.



Türkiye Tek Yürek Kampanyası gelirleri kapsamında AFAD bağış hesaplarında toplam 143 milyar 512 milyon 165 bin 82 lira kaynak elde edildi. 127 milyar 911 milyon 550 bin 260 lirası harcandı. Bankalarda olan mevcut para miktarı ise 15 milyar 600 milyon 614 bin 822 lira olarak belirlendi.