Acı ve hayret veren yöre oyunu! Urganlarla birbirlerinin sırtına vuruyorlar

İlk başta ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, oyun olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği Tura oyununda bir birlerine vuran vatandaşlar, sırtlarınca acı hissetmeden oyuna devam etti.

Oyunda önce iki grup karşılıklı olarak bir birinden ayrılıyor. Karşı gruptan bir oyunca diğer gruptakinin sırtına elindeki kendirle vurarak, davul ve zurnanın çaldığı hava eşliğinde oyun çizgisine kadar götürüyor.