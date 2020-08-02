Acıgöl alarm veriyor: Su seviyesi 6-7 metre çekildi

Türkiye’nin 1'inci dünyanın ise en derin 3'üncü gölü olduğu belirtilen doğal göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan, gölün 6-7 metre kadar çekildiğini belirtti. Ceyhan, ''Buraya yurtiçinden ve yurtdışından turistlerimiz geliyor. Yüzme sporlarına çok elverişli. İçinde canlı bulunmuyor. Ancak çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Burası birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındı'' dedi.

Gölde çekilmelerin başladığını belirten Ceyhan, ''Konya kapalı havzasında göllerimiz kurumaya yüz tuttu. Yeraltı sularımız her sene çekiliyor. Havzada çok su isteyen bitki türlerine yöneldiler'' açıklamasında da bulunarak sözlerine şu şekilde devam etti:



''Su, 30 sene öncesinden su şu an durduğumuz yerdeydi. Gölde, 6-7 metre kadar çekilme oldu. Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var. Dünyada eşi benzeri olmayan göllerimiz bunlar. Yarın öbür gün burası kuruduğunda kimse buraya gelmeyecek"