"Acıgöl'ü kaybediyoruz"

DHA 31.07.2021 - 11:41
'TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' kapsamında, dünya genelinde ortalama sıcaklıklardaki artışın, göllere ve göl ekosistemlerine etkilerini incelemek amacıyla geçen yıl 'İklim değişikliği ve tuzlu göller ekolojisinin etkisi' projesine başlandı.
Göldeki sudan, çevresindeki balçıklardan incelenmek üzere örnekler alındı.
ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nden Dr. Mustafa Korkmaz, inceleme yaptıkları alanlarda karşılaştıkları tablonun vahim olduğunu belirtti.
1980'li yıllarda gölün 160 kilometre alana sahip olduğu bilgisini paylaşan Korkman, "Şu an bu rakam 50 kilometrekareye kadar düştü. 40 yıl önce 8 metre derinliğe sahip olan Acıgöl'de bu rakam 1 metrenin altına kadar düştü. Burada üreyen ve konaklayan yaklaşık 200 çeşit kuş türü vardı. Bunların birçoğuna artık burada rastlayamıyoruz. Bu habitatları maalesef kaybediyoruz" diye konuştu.