"Acıgöl'ü kaybediyoruz"

1980'li yıllarda gölün 160 kilometre alana sahip olduğu bilgisini paylaşan Korkman, "Şu an bu rakam 50 kilometrekareye kadar düştü. 40 yıl önce 8 metre derinliğe sahip olan Acıgöl'de bu rakam 1 metrenin altına kadar düştü. Burada üreyen ve konaklayan yaklaşık 200 çeşit kuş türü vardı. Bunların birçoğuna artık burada rastlayamıyoruz. Bu habitatları maalesef kaybediyoruz" diye konuştu.