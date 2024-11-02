Açık bırakılan rögara düştü, yanındaki arkadaşı dakikalar sonra fark etti
Bursa'da kent merkezinde alkol aldıktan sonra boş arazide gezen iki arkadaştan biri çukura düştü. Bir süre kendi başına yürüdükten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden alkollü kişi 112'ye ihbarda bulundu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro istasyonu karşısı eski otobüs işletmesinin bulunduğu boş alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide rakı içtikten sonra yürümeye başladı.