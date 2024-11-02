Açık bırakılan rögara düştü, yanındaki arkadaşı dakikalar sonra fark etti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro istasyonu karşısı eski otobüs işletmesinin bulunduğu boş alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide rakı içtikten sonra yürümeye başladı.